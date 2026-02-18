Вендел впервые прокомментировал недельное опоздание на сборы «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о санкциях от клуба.
- Бразилец приехал на тренировочные сборы с недельным опозданием.
- Его оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей). Это рекорд клуба.
- В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
– Что задержало вас с приездом на первый сбор в Катар?
– Это семейные дела, про которые не хочу распространяться подробно.
– Вы опоздали на сборы далеко не в первый раз – такое происходит периодически. Причина в каждом случае разная или одна и та же?
– Предпочту не отвечать.
– В команде на эту тему много шуток?
– Мне кажется, нет, потому что причины, из‑за которых отсутствую и не всегда приезжаю вовремя – они не по веселым поводам. Ребята относятся к этому с уважением.
– Клуб уже объявил о довольно серьезном наказании за опоздание. Насколько суровым оно кажется вам?
– Я опоздал на неделю, значит, полностью с ним согласен. Должен заплатить. И буду отрабатывать.
Источник: «Матч ТВ»