Вендел впервые прокомментировал недельное опоздание на сборы «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о санкциях от клуба.

Бразилец приехал на тренировочные сборы с недельным опозданием.

Его оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей). Это рекорд клуба.

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

– Что задержало вас с приездом на первый сбор в Катар?

– Это семейные дела, про которые не хочу распространяться подробно.

– Вы опоздали на сборы далеко не в первый раз – такое происходит периодически. Причина в каждом случае разная или одна и та же?

– Предпочту не отвечать.

– В команде на эту тему много шуток?

– Мне кажется, нет, потому что причины, из‑за которых отсутствую и не всегда приезжаю вовремя – они не по веселым поводам. Ребята относятся к этому с уважением.

– Клуб уже объявил о довольно серьезном наказании за опоздание. Насколько суровым оно кажется вам?

– Я опоздал на неделю, значит, полностью с ним согласен. Должен заплатить. И буду отрабатывать.