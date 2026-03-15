  • Быстров пошутил о пенальти в пользу «Зенита»: «Питерские ученые изобрели технологию, уникальная разработка»

Быстров пошутил о пенальти в пользу «Зенита»: «Питерские ученые изобрели технологию, уникальная разработка»

15 марта, 12:04
14

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о назначении пенальти в ворота красно-белых в матче команд в 21-м туре РПЛ.

– Как оцените моменты с пенальти?

– Питерские ученые изобрели технологию: если хватаешь соперника за футболку, то до конца не можешь отпустить. Она держится до конца. Уникальная разработка Питера. Кто это держал так?

– Солари.

– Может, он в «Зенит» хочет перейти? Понятно, что тот, кто падал, нарисовал, но в таком матче взять за футболку и так держать... Зачем держать? Кстати, в Сочи такой же пенальти поставили – мяч в космосе, а защитник хватает игрока за руку. Зачем?

– А второй пенальти?

– Чистый пенальти. Голеностоп отрывает. Зачем?

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Быстров Владимир
Комментарии (14)
Император Бомжей
1773566417
По мне так оба пенальти чистые! Вопрос к первому, потому что полоумный игрок Спартака, хватает за футболку игрока Зенита, когда мяч уходит в аут, остается открытым))) Вообще бы его на бабки поставить надо, штрафануть за этот пенальти!
Play
1773567885
Лапочкин в перерыве в студии Матч ТВ, для оправдания назначенного пенальти, даже умудрился применить какой-то гинекологический термин - длительная задержка.
Strig
1773570381
дадим чемпионство бом.жам на второй срок (длительная меструативная задержка при рождении на один год) путём варварских изобреТОВ
neveldomha
1773570566
Вова, сколько на Срамтак поставил?
alefreddy
1773581972
а Барриос умер на поле ан нет побежал как мяч увидел
Бумбраш
1773584437
Ещё раньше,питерские газовики придумали новое изобретение "покупка судей оптом"(весь корпус,ээку,всех отставников,медиа).а потом объявляют о заслуженном шампиенства..ну чем не нынешний трамп в рамках РФПЛ?
erybov1965
1773585478
Это у нас судьи лохи или заинтересованные.Вот сколько обниманий,действительно "железных" - они не свистят.Бывает даже вместе падают и то не свистят,говорят мол обоюдное единоборство,хотя держит один обеими руками.Так где же логика,они же понимают,как можно остановить действительно рвувщегося к мячу соперника и куда он должен падать по закону физики,если он конечно не изображает противодействие.Ну Лапочкин,понятно,он так и судил ранее,как сейчас комментирует.Этими высказываниями я никак не оправдываю действия Солари,наоборот,ранее уже высказался.
Все новости
