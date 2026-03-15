Быстров пошутил о пенальти в пользу «Зенита»: «Питерские ученые изобрели технологию, уникальная разработка»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о назначении пенальти в ворота красно-белых в матче команд в 21-м туре РПЛ.
– Как оцените моменты с пенальти?
– Питерские ученые изобрели технологию: если хватаешь соперника за футболку, то до конца не можешь отпустить. Она держится до конца. Уникальная разработка Питера. Кто это держал так?
– Солари.
– Может, он в «Зенит» хочет перейти? Понятно, что тот, кто падал, нарисовал, но в таком матче взять за футболку и так держать... Зачем держать? Кстати, в Сочи такой же пенальти поставили – мяч в космосе, а защитник хватает игрока за руку. Зачем?
– А второй пенальти?
– Чистый пенальти. Голеностоп отрывает. Зачем?
- Голы у петербуржцев с пенальти забили Александр Соболев на 45-й минуте и Джон Дуран на 81-й. «Зенит» победил со счетом 2:0.
- Главным судей матча был Сергей Карасев.
Источник: «РБ Спорт»