Быстров пошутил о пенальти в пользу «Зенита»: «Питерские ученые изобрели технологию, уникальная разработка»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о назначении пенальти в ворота красно-белых в матче команд в 21-м туре РПЛ.

– Как оцените моменты с пенальти?

– Питерские ученые изобрели технологию: если хватаешь соперника за футболку, то до конца не можешь отпустить. Она держится до конца. Уникальная разработка Питера. Кто это держал так?

– Солари.

– Может, он в «Зенит» хочет перейти? Понятно, что тот, кто падал, нарисовал, но в таком матче взять за футболку и так держать... Зачем держать? Кстати, в Сочи такой же пенальти поставили – мяч в космосе, а защитник хватает игрока за руку. Зачем?

– А второй пенальти?

– Чистый пенальти. Голеностоп отрывает. Зачем?