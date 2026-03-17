Черданцев объяснил, почему в матче «Краснодар» – ЦСКА будет меньше спортивной интриги

Комментатор Георгий Черданцев высказался о мотивации «Краснодара» перед ответным матчем 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России с ЦСКА.

В первой игре красно-синие победили в Москве со счетом 3:1.

– За счет чего «Краснодар» может отыграть два мяча у ЦСКА и пройти дальше?

– К сожалению, этот формат Кубка мне не нравится. Ты знаешь, что не вылетаешь, и какой смысл обсуждать? Поедешь в Путь регионов. И что дальше? Если хочешь выигрывать турнир, ты должен обыгрывать всех соперников. В этом и есть смысл турнира, чтобы проходить каждого следующего соперника.

Я не вижу проблемы в том, чтобы идти к финалу в Пути регионов. Все равно придется играть с топ‑клубом. К сожалению, такого ажиотажа, какой мог бы быть если бы не было второго шанса, нет. Именно, потому что проигравший не выбывает. Если бы он выбывал, то был бы огонь в двух матчах.

А так команды будут решать локальные задачи, у «Краснодара» амбиций отыграть эти два мяча кровь из носу не будет. Нужно думать о чемпионате, они ведут борьбу за чемпионство. Конечно, если расставлять приоритеты, то для них Кубок на втором месте. В клубе прекрасно понимают, что в следующем туре нельзя терять дома очки с «Пари НН». Думаю, что они вообще будут играть смешанным составом, как и ЦСКА.

Но поставьте себя на место тренера, что выгоднее – сыграть два матча с нынешним «Динамо» (не думаю, что они отдадут преимущество в три мяча) или по одному матчу внизу сетки. Нет однозначного понимания, где шансов больше.

К сожалению, этот формат неплох только до определенной стадии. Хорошо, что отменили второй шанс в финале Пути РПЛ. Мне кажется, это нужно сделать с четвертьфинала. Кубок со вторыми матчами отвлекает команды от основных задач на финише чемпионата.

Уже есть четкое понимание в отличие от начала сезона в турнирной таблице, кто какие задачи решает, осталось до конца чемпионата не так много матчей, а тут надо еще на кубок отвлекаться со вторым шансом. Ну то есть, можно и не очень отвлекаться, если есть этот второй шанс.

Так как подробный формат кубкового турнира применяется уже не первый сезон, можно уже делать выводы: отсутствие конкретной спортивной интриги в кубковых матчах в финальной стадии обедняют турнир.