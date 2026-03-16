Радимов дал инсайд о проблемах внутри ЦСКА

Владислав Радимов рассказал о причинах весеннего кризиса в ЦСКА.

В субботу армейцы на выезде уступили «Балтике» со счетом 0:1.

Они проиграли четвертый матч подряд в РПЛ.

ЦСКА опустился на пятое место в турнирной таблице, отстав от лидирующего «Краснодара» на десять очков.

– Я знаю точно, что внутри ЦСКА недовольны тем, что тренерский штаб увеличился.

– И людьми Челестини?

– И его людьми. Нет взаимопонимания между новыми людьми тренерского штаба и игроками.

Атмосфера изменилась не в лучшую сторону.