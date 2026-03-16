Радимов дал инсайд о проблемах внутри ЦСКА

Владислав Радимов рассказал о причинах весеннего кризиса в ЦСКА.
- В субботу армейцы на выезде уступили «Балтике» со счетом 0:1.
- Они проиграли четвертый матч подряд в РПЛ.
- ЦСКА опустился на пятое место в турнирной таблице, отстав от лидирующего «Краснодара» на десять очков.
– Я знаю точно, что внутри ЦСКА недовольны тем, что тренерский штаб увеличился.
– И людьми Челестини?
– И его людьми. Нет взаимопонимания между новыми людьми тренерского штаба и игроками.
Атмосфера изменилась не в лучшую сторону.
