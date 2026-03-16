Круговой – о результатах ЦСКА: «Не хочу отмалчиваться»

Защитник ЦСКА Данил Круговой опубликовал пост о последних результатах команды в чемпионате России.

В субботу армейцы на выезде уступили «Балтике» со счетом 0:1.

Они проиграли четвертый матч подряд в РПЛ.

ЦСКА опустился на пятое место в турнирной таблице, отстав от лидирующего «Краснодара» на десять очков.

«Не хочу отмалчиваться. Но и мыслей, что писать и как это всe объяснить, тоже нет. Будем искать выход из ситуации вместе.

ЦСКА не имеет права столько проигрывать. Нам нужно прийти в себя. «Краснодар» уже через пару дней», – написал Круговой в своем телеграм-канале.