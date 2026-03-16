Пономарев одним словом охарактеризовал результаты ЦСКА

Вчера, 16:19
1

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев разочарован последними результатами команды в чемпионате России.

Он допускает отставку главного тренера Фабио Челестини, назначенного прошлым летом.

  • В субботу армейцы на выезде уступили «Балтике» со счетом 0:1.
  • Они проиграли четвертый матч подряд в РПЛ.
  • ЦСКА опустился на пятое место в турнирной таблице, отстав от лидирующего «Краснодара» на десять очков.

– Это просто трагедия какая-то. Меня как обухом по голове ударили, я ведь всем говорил, что ЦСКА выиграет в этом сезоне РПЛ.

Такая селекция была чудная, но никто не вписался. Тактика страдает, я не вижу коллективной игры.

Физически игроки хорошо готовы, но каждый играет сам на себя, а это к хорошему никогда не приводило.

– Как вы думаете, Челестини потерял контроль над командой?

– Я пока не могу этого сказать. Надо видеть, как он действует при разборе игр, что говорит на установках – это очень сложный процесс.

Иногда вообще не нужно управлять командой, как было в ЦСКА при Слуцком и в сборной СССР на чемпионате мира в Англии – просто дать свободу игрокам.

– Челестини могут отправить в отставку, если ЦСКА не выиграет Кубок России?

– Да, руководство может его уволить, конечно. Поэтому надо предпринять все усилия, чтобы выйти в финал хотя бы.

Еще по теме:
Пономарев сравнил СССР и современную Россию 3
Пономарев радикально высказался о Баринове: «Еще пару раз попробовать – и в аренду» 2
Пономарев призвал отказаться от системы «осень-весна» 6
Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио Пономарев Владимир
1773668406
В том то и дело, что селекция оказалась не чУдная, а чуднАя...Я считал, что Баринов,Козлов -тупик, немного давал шансов "Луису Альберто ди Дивееву",да некоторые качества Рейса в первом матче предполагали возможный успех.Увы... Давно пора эту службу в ЦСКА шерстить, или менять полностью.Возможно, и Бабаяна отправить в барбер-шоп, свою квалификацию руководителя повысить.Пока-полный провал,и никаких надежд у меня нет.Дай бог, четвёртое место зацепят.И Кубок не завоюют.
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче
21:33
74
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
7
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
2
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
5
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
4
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
5
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Все новости
Все новости
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
45
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
Все новости
