Пономарев одним словом охарактеризовал результаты ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев разочарован последними результатами команды в чемпионате России.

Он допускает отставку главного тренера Фабио Челестини, назначенного прошлым летом.

В субботу армейцы на выезде уступили «Балтике» со счетом 0:1.

Они проиграли четвертый матч подряд в РПЛ.

ЦСКА опустился на пятое место в турнирной таблице, отстав от лидирующего «Краснодара» на десять очков.

– Это просто трагедия какая-то. Меня как обухом по голове ударили, я ведь всем говорил, что ЦСКА выиграет в этом сезоне РПЛ.

Такая селекция была чудная, но никто не вписался. Тактика страдает, я не вижу коллективной игры.

Физически игроки хорошо готовы, но каждый играет сам на себя, а это к хорошему никогда не приводило.

– Как вы думаете, Челестини потерял контроль над командой?

– Я пока не могу этого сказать. Надо видеть, как он действует при разборе игр, что говорит на установках – это очень сложный процесс.

Иногда вообще не нужно управлять командой, как было в ЦСКА при Слуцком и в сборной СССР на чемпионате мира в Англии – просто дать свободу игрокам.

– Челестини могут отправить в отставку, если ЦСКА не выиграет Кубок России?

– Да, руководство может его уволить, конечно. Поэтому надо предпринять все усилия, чтобы выйти в финал хотя бы.