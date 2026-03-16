Дзюба пожаловался на судейство: «Уже надоело, если честно»

Капитан «Акрона» Артем Дзюба посетовал на отмененный гол в домашнем матче 21-го тура РПЛ против «Ахмата».

Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

37-летний Дзюба забил на 85-й минуте, чем помог «Акрону» избежать поражения.

Еще один его гол отменили из-за минимального офсайда.

Игру с «Ахматом» судил Евгений Буланов.

В этом сезоне нападающий провел за тольяттинцев 19 матчей, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.

«Довольствуемся хотя бы ничеечкой. Были ближе к победе, в конце могли забивать. В начале было два‑три момента. Какая‑то невезуха.

Опять отменяют голы. Уже надоело, если честно», – сказал Дзюба.