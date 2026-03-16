Дзюба – о своем отмененном голе: «Блин, человек в 40 лет так разгоняется, можно и засчитать было»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о своем отмененном голе в матче 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

– Есть ли вопросы по вашему голу, который отменили после видеопросмотра, и по тому, как в этот раз начертили линии?

– Я сейчас посмотрел – колено чуть-чуть было в офсайде. Но блин, когда человек в 40 лет так разгоняется, можно, честно говоря, и засчитать было. Обидно. Очень красивый гол. Даже из «Ахмата» три–четыре человека сказали, что такой гол надо засчитывать, потому что очень красивый он получился.

Мы сейчас обсудили, может, Максу Болдыреву надо было чуть-чуть раньше давать передачу. Уже видит, что я разогнался как Усейн Болт – можно просто вкатывать. Хорошо хоть, что отыгрались, но осадок остался. Мне кажется, судья мог больше времени добавить, потому что игроки «Ахмата» очень много лежали в конце. Мы с судьей это проговаривали – он говорил «сейчас добавлю». И добавил пять минут.