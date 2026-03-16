  • Мостовой предложил дисквалифицировать тренера РПЛ на 2-3 матча

Мостовой предложил дисквалифицировать тренера РПЛ на 2-3 матча

Вчера, 16:47
4

Александр Мостовой дал оценку произошедшему в концовке матча 21-го тура РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА (1:0).

  • Массовую потасовку спровоцировал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, выбивший мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
  • Его толкнул Энрике Кармо, после чего в ситуацию вмешались представители обеих команд.
  • Талалаев едва не подрался с тренером ЦСКА Фабио Челестини. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.
  • В итоге арбитр Кирилл Левников удалил и Талалаева, и Челестини.

«Прежде чем кого-то судить, поставь себя его место. Мне кажется, что я бы посильнее Челестини взорвался от поведения Талалаева.

Фабио в принципе ничего не сделал, а просто пошел и как любой нормальный человек, спросил: «Ты чего делаешь?».

Андрея сразу на два-три матча надо дисквалифицировать за эту провокацию, которая могла легко в большую драку перерасти, если бы кто-нибудь кого-то ударил.

Ну летит мяч – можно пропустить его или остановить, но не выбивать же на трибуну. То есть зачинщиком потасовки был именно главный тренер «Балтики», а не ЦСКА.

Некоторые говорят, что Талалаев знает итальянский, но сколько слов? Три (смеется). В любом случае, Челестини ничего не сделал.

Да, другой тренер мог просто что-то крикнуть в сторону тренерской скамейки соперника и все. Но нужно понимать, что шли последние секунды матча, ЦСКА проигрывал, и нервы были на пределе», – заявил Мостовой.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Талалаев Андрей Челестини Фабио Мостовой Александр
Комментарии (4)
Интерес
1773669346
...тогда де"била Кармо депортировать на историческую Родину, без компенсаций, и со штрафами.
Garrincha58
1773670118
Александр без тебя разберутся кто кому и сколько дадут
evgevg13
1773671891
Мостовой предложил заставить его заткнуться на 2-3 месяца.
sochi-2013
1773674391
Техничку надо Балтике. Симпатичная команда, а из-за Балалайкина впечатление оставляет негативное.
