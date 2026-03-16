Спартаковец Литвинов прокомментировал провокационное празднование Соболева

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о поведении форварда «Зенита» Александра Соболева после гола в очном матче (0:2).
– Видел, что вы пересеклись после игры с Соболевым. Видели его перфоманс?
– Видел, да. Это его решение так отпраздновать. Спокойно к этому отношусь.
– Задели его слова перед игрой – что, если забьет, будет праздновать?
– Это его решение. Меня это никак не задевает. Он сейчас игрок «Зенита», хочет – пусть празднует. Я выхожу на поле, основная задача победить. А то, что он праздновал – мы не из-за этого проиграли.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
- «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
- В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
- Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».
Источник: «РБ Спорт»