Спартаковец Литвинов прокомментировал провокационное празднование Соболева

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о поведении форварда «Зенита» Александра Соболева после гола в очном матче (0:2).

– Видел, что вы пересеклись после игры с Соболевым. Видели его перфоманс?

– Видел, да. Это его решение так отпраздновать. Спокойно к этому отношусь.

– Задели его слова перед игрой – что, если забьет, будет праздновать?

– Это его решение. Меня это никак не задевает. Он сейчас игрок «Зенита», хочет – пусть празднует. Я выхожу на поле, основная задача победить. А то, что он праздновал – мы не из-за этого проиграли.