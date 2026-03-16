Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Соболев прокомментировал победу над «Спартаком»

16 марта, 10:51
4

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

– Конечно, эмоции только положительные. Тем более, это была хорошая, боевая игра. Обе команды бились, а «Зенит» победил, считаю, заслуженно. «Спартак» тоже хорошо играл, мог забивать, но и у нас были голевые моменты помимо пенальти. Но долго праздновать и отдыхать некогда, уже в воскресенье начнем готовится к следующему матчу.

– Почему таймы получились разными с точки зрения инициативы «Зенита» и «Спартака»?

– В таких матчах, когда встречаются такие соперники, доминировать все 90 минут и только атаковать практически невозможно. Тем более, «Спартак» тоже хорошая команда, которая любит играть впереди. Поэтому где‑то они владели инициативой, где‑то мы. Думаю, это закономерно для такого матча.

– Приятно, что с точки зрения ваших голов открыли счет во второй сотне?

– Там вроде бы в первой нашли какие‑то голы, которые не считаются. Так что теперь вроде надо еще один забить, чтобы точно было сто. Классика.

  • «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию.
  • «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
  • «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
  • В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
  • Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1773648026
Зенит (воробышек) - спартак(бабочка): А ба-бо-чка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк, А за ней воробушек прыг-прыг-прыг-прыг, Он ее, голубушку, шмяк-шмяк-шмяк-шмяк, Ам-ням-ням-ням, да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг Гыгыгы
Ответить
...уефан
1773648433
...сиди, дурак, тихо и молча, может, за умного прокатишь...
Ответить
andr45
1773649604
«Соболев прокомментировал купленную победу над «Спартаком» Так будет правильно)
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 