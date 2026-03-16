Соболев прокомментировал победу над «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).
– Конечно, эмоции только положительные. Тем более, это была хорошая, боевая игра. Обе команды бились, а «Зенит» победил, считаю, заслуженно. «Спартак» тоже хорошо играл, мог забивать, но и у нас были голевые моменты помимо пенальти. Но долго праздновать и отдыхать некогда, уже в воскресенье начнем готовится к следующему матчу.
– Почему таймы получились разными с точки зрения инициативы «Зенита» и «Спартака»?
– В таких матчах, когда встречаются такие соперники, доминировать все 90 минут и только атаковать практически невозможно. Тем более, «Спартак» тоже хорошая команда, которая любит играть впереди. Поэтому где‑то они владели инициативой, где‑то мы. Думаю, это закономерно для такого матча.
– Приятно, что с точки зрения ваших голов открыли счет во второй сотне?
– Там вроде бы в первой нашли какие‑то голы, которые не считаются. Так что теперь вроде надо еще один забить, чтобы точно было сто. Классика.
- «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
- «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
- В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
- Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».