Агент заявил, что «Локомотив» будет бессилен в сохранении Батракова летом

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, дал понять, что у клуба летом не будет рычагов в попытках сохранить игрока.

– Тут все довольно просто с учетом того, что в контракте, который начнет действовать летом, прописано условие: заинтересованный в Алексее клуб может прийти и заплатить определенную сумму.

Здесь уже «Локомотив» будет не в силах вступить в переговоры. Интерес есть, но говорить о каком-то конкретном клубе сейчас преждевременно, потому что этот интерес должен проявиться в предложении, которое придет в «Локомотив».

– Такого еще не было?

– Так и время не пришло.