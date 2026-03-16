Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент заявил, что «Локомотив» будет бессилен в сохранении Батракова летом

Агент заявил, что «Локомотив» будет бессилен в сохранении Батракова летом

16 марта, 11:00
14

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, дал понять, что у клуба летом не будет рычагов в попытках сохранить игрока.

– Тут все довольно просто с учетом того, что в контракте, который начнет действовать летом, прописано условие: заинтересованный в Алексее клуб может прийти и заплатить определенную сумму.

Здесь уже «Локомотив» будет не в силах вступить в переговоры. Интерес есть, но говорить о каком-то конкретном клубе сейчас преждевременно, потому что этот интерес должен проявиться в предложении, которое придет в «Локомотив».

– Такого еще не было?

– Так и время не пришло.

  • 20-летний Батраков стоит 25 миллионов евро.
  • У него контракт до 2029 года.
  • В сезоне РПЛ у Алексея 20 матчей, 11 голов, семь ассистов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1773650826
Пока Локо после зимней паузы выглядит невзрачно, как впрочем и Батраков, сомневаюсь что за ним очередь из грандов европейского футбола выстроилась)))
Ответить
Garrincha58
1773653183
Да кто даст такую сумму??? Кисляк на много круче и полезней играет
Ответить
vvv123
1773656720
Вчера смотрел его, высматривал, ну увидел в деле пару раз, но только на 25 лямов деревянными, не больше!
Ответить
Красногорск_Фан
1773657996
После перерыва он не демонстрирует той игры за которую его должны срочно купить. Да и хочет ли он полировать лавку еще вопрос. Всегда вспоминаю как уехал Сычев, хороший нападающий, в расцвете сил в Марсель. И сел на лавку за спину еще более хорошего нападающего Дрогба. Лавка блестела до блеска.
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1773660555
Ноль полный,какие 25млн евро)))
Ответить
Интерес
1773667774
А кому он-"вчерашний", нужен???
Ответить
ABF
1773671798
Что бы тут придурки типа Сергей-Куприя не 3,14здели, Батраков однозначно сейчас самый сильный молодой футболист в России. Его, конечно, пора продавать за очень хорошие деньги пока он не опустился до уровня Пиняева.
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 