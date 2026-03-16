Агент заявил, что «Локомотив» будет бессилен в сохранении Батракова летом

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, дал понять, что у клуба летом не будет рычагов в попытках сохранить игрока.
– Тут все довольно просто с учетом того, что в контракте, который начнет действовать летом, прописано условие: заинтересованный в Алексее клуб может прийти и заплатить определенную сумму.
Здесь уже «Локомотив» будет не в силах вступить в переговоры. Интерес есть, но говорить о каком-то конкретном клубе сейчас преждевременно, потому что этот интерес должен проявиться в предложении, которое придет в «Локомотив».
– Такого еще не было?
– Так и время не пришло.
- 20-летний Батраков стоит 25 миллионов евро.
- У него контракт до 2029 года.
- В сезоне РПЛ у Алексея 20 матчей, 11 голов, семь ассистов.
Источник: «РБ Спорт»