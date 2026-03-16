Павлюченко выразил отношение к возвращению Дзюбы в «Спартак»

Бывший спартаковец Роман Павлюченко высказался о желании Артема Дзюбы вернуться в клуб.
«Дзюба знает, что «Спартак» – это великий клуб! Он рос вместе со мной. Мы вместе с ним были. Игроки должны соответствовать этому величию. Сегодня, к сожалению, некоторые футболисты до этого уровня не дотягивают. Однако в этом они не виноваты», – сказал Павлюченко.
- Артем – воспитанник красно-белых. Он был в московском клубе с 2006 по 2015 год.
- Со «Спартаком» Дзюба трижды становился серебряным призером чемпионата России.
- После истечения контракта нападающий ушел в «Зенит».
- У 37-летнего игрока контракт с «Акроном» до лета. Потом, вероятно, он завершит карьеру.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола.
Источник: «Спорт-Экспресс»