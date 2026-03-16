Мор уличил клуб РПЛ в бездарной и безвольной игре

Эдуард Мор, бывший защитник «Спартака», заявил, что «Крылья Советов» неудачно выступают в гостевых матчах.

В 21-м туре РПЛ самарцы проиграли «Пари НН» на выезде со счетом 0:3.

После этого матча «Пари НН» набрал 20 очков и поднялся на 13-е место в таблице, а «Крылья Советов» с 20 очками опустились на 14-ю строчку.

Главного тренера «Крыльев Советов» Магомеда Адиева вскоре может заменить Сергей Юран.

«Крылья» бездарно и безвольно играют на выезде. Для меня это странно. Команды Адиева, как правило, отличаются неуступчивостью. В Нижнем Новгороде еще бенефис был двух центральных защитников – на двоих привезли три гола. Не понимаю, как Божина не заменили в перерве. Тем более в запасе были Чернов и Евгеньев», – сказал Мор.