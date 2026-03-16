Рабинер оценил поражение «Спартака» от «Зенита»

Вчера, 08:27
6

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о матче 21-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (2:0).

«Безотносительно решения Карасева не показать стопроцентную вторую желтую Соболеву, – а это повлияло на ход матча, – «Спартак» после перерыва был хуже, чем до.

В первом тайме он играл с преимуществом, создавал моменты, и пенальти Солари абсолютно не вытекал из логики игры. Двойная замена Семака в перерыве с выходом Дивеева в центр обороны, перемещением Дркушича направо в оборону, а Мантуана – на этот же фланг в атаку изменила игру. Вышедший на замену Луис Энрике начал переигрывать Ву, который до перерыва был в порядке. Гораздо лучше при новой конфигурации заиграл Педро, а «минус один» в лице Глушенкова покинул поле. Всe сработало.

Прекрасная комбинация, начавшаяся с не свойственного Барриосу паса пяткой и завершившаяся ударом Мантуана мячом в лицо Денисову уже должна была закончиться вторым голом. Правда, как раз перед этим был самый скандальный эпизод матча – с не показанной второй желтой Соболеву. А потом еще Максименко потащил от Энрике. И лишь после этого – единственный момент у «Спартака», когда Жедсон обязан был забивать – и 1:1.

А вместо этого – очередная глупая ошибка, теперь у Ву, пенальти и 2:0. Оба 11-метровых были железные.

И замены у «Спартака», на контрасте с зенитовскими, не сработали. Выход Бонгонда – просто катастрофа. Он словно заменил Глушенкова, только с другой стороны. Теперь у красно-белых стало минус один.

Я уважаю судью Карасева и в его случае исключаю подковерные игры. Но он, не увидев локоть Соболева, на мой взгляд, сделал ошибку, которая повлияла на ход игры. По Венделу скорее, по мне, это желтая. Точно не стопроцентная красная.

Но еще больше «Спартак» должен винить в поражении себя, свои ошибки и нереализацию того же Жедсона. Забивай, ничья, и всe в ваших руках», – написал Рабинер.

  • «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию.
  • «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
  • «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
  • В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
  • Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».

Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (6)
Литейный 4 (returned)
1773640810
Зенит на классе переиграл свинарню. Гыгыгы
cska1948
1773641010
Два пенальти в ворота Спартака - это результат отсутствия игровой дисциплины. В первом случае это подлость по отношению к своим товарищам по команде. А второй - это глупость! Ты отстаёшь от соперника, так зачем ты суёшь ногу вдогонку между ног соперника?
СильныйМозг
1773641438
Мясной специалист. Нажрётся пургена, сядет на стул. Волна дрисни подступит, дыхание сперло, глаза пучком и давай статью хреначить. Так сказать, мясная муза пришла.
oyabun
1773644486
Результат по многом зависит от персоналий. Замены Зенита сработали очень удачно. А у нас вышедшие Бонгонда и Жедсон - считай минус 2 игрока. Настолько плохо они сыграли. Надеюсь и тренер и руководство видят, что летом этих плюс ставшего совсем бесполезным Угальде надо будет продавать и брать кого то в усиление данных позиций
