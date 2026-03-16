Петербуржец Бобровский ошибочно удалил динамовца Рубенса, лишив его матча против «Зенита»

Эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров оценил удаление динамовца Рубенса в матче 21-го тура РПЛ против «Ростова».

Судья из Санкт-Петербурга Ян Бобровский удалил игрока на 39-й минуте.

Он дал Рубенсу вторую желтую карточку за удар по ноге Илье Вахании.

«Динамо» выиграло со счетом 1:0.

«Бобровский дважды ошибочно вынес предупреждения футболисту гостей Рубенсу и в итоге удалил его. К игроку бело-голубых теперь автоматически применят одноматчевую дисквалификацию, в результате чего он пропустит встречу 22-го тура с «Зенитом».

В первом случае нарушения правил со стороны Рубенса вообще не было: в борьбе за мяч он случайно попал сопернику головой в голову. Во втором не было грубости, которая заслуживала бы предупреждения. Произошел фол по неосторожности», – написал Бобров.