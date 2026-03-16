Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Соболев выступил с пожеланием в адрес «Спартака»

Вчера, 11:09
5

Нападающий «Зенита» Александр Соболев пересекся после матча 21-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:0) с полузащитником москвичей Русланом Литвиновым.

«Саша подошел, сказал: «Давайте, удачи, самое главное – без травм», – передал слова Соболева Литвинов.

  • «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию.
  • «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
  • «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
  • В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
  • Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».

Еще по теме:
Шнякин оценил поведение Соболева после гола в ворота «Спартака»: «Что было у него в голове?» 6
Радимов отреагировал на провокационное празднование Соболева: «Да ты охренел?» 3
Реакция Канчельскиса на провокационное празднование Соболева 4
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1773649664
...надо было послать его к х*ям и сплюнуть три разы...
Ответить
evgevg13
1773650157
Бездари от Бомбы. Пожелание Спартаку или всё-таки Литвинову?
Ответить
Прокс
1773651635
В Пердив он пожелал!!!
Ответить
andr45
1773660975
Иуда шутить изволит? Твои бразильские кореша только и делали, что охотились за русскими парнями с целью нанести травму. И сиволапому Энрике (королю джунглей)это удалось. Да и ты, крысеныш, видимо, вспомнив татаро-монгольское иго, со всей силы локтем вмазал Умярову.
Ответить
Niklas80
1773665210
Слишком много новостей про недофутболиста-дельфина.
Ответить
Главные новости
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче
21:33
68
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
7
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
2
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
4
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
4
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
5
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Все новости
Все новости
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
45
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 