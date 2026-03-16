Соболев выступил с пожеланием в адрес «Спартака»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев пересекся после матча 21-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:0) с полузащитником москвичей Русланом Литвиновым.

«Саша подошел, сказал: «Давайте, удачи, самое главное – без травм», – передал слова Соболева Литвинов.