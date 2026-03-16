Мостовой прокомментировал вызывающее поведение Талалаева

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой выступил по инциденту в матче 21-го тура РПЛ «Балтика» – ЦСКА (1:0).

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда полузащитник ЦСКА Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек толкнул специалиста, после чего началась потасовка. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то говорил тренеру «Балтики» на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке Талалаеву и Челестини.

В протоколе указано, что тренер «Балтики» получил красную карточку «за препятствование возобновления игры команды соперника». Тренера ЦСКА удалили за «вход в техническую зону соперника в конфронтационной манере».

«Кстати, хотел говорить на одну тему. На тему ужасного поведения Талалаева, тренера «Балтики». То, что он сделал, то, что он сделал, ужасно. Ну как ты такое делаешь, eлки-палки! Ну соберись немножко! Ну, понимаешь, уже звeздная [болезнь]. Но не до такой степени. Нельзя это делать и ещe потом оправдываться тут, что он ничего не сделал. Но вообще ты же мог спровоцировать… Ты и так спровоцировал… А если кто-то кого-то там ударил? Там могла такая заварушка произойти… Ты что? Зачем ты это делаешь-то, мяч выбиваешь? Ты же тренер! Ты же кто?! Дисквалифицировать, конечно, надо! И причeм на много нужно. Просто это ж не в первый раз у него происходит.

Ой, ужас просто. Так что, конечно же, полностью согласен, если дисквалифицируют. Конечно, нужно наказывать, чтоб в следующий раз он этого не сотворил», – сказал Мостовой в своем телеграм-канале.