Заявление министра Дегтярева на тему судейства

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выразил позицию насчет судейства.

– В российском футболе – череда судейских скандалов. В истории с «Торпедо» уже есть обвиняемые. При этом дело вокруг истории с «Крыльями Советов» закрыто. Следит ли Минспорт за этими ситуациями и ведет ли диалог с Российским футбольным союзом, чтобы избежать подобных эпизодов в будущем?

– В обществе давно назрел запрос на реформу в судейской отрасли. В ОКР создана профильная комиссия под руководством Аркадия Ротенберга. Есть поручение привести все в соответствие, чтобы судейство было честное и непредвзятое и потом у кого-то не возникало отрицательных эмоций, что кого-то засудили. Особенно это важно в детском спорте, для детей это травма.

Среди мер, которые мы планируем принять, – создание палаты спортивного судейства для контроля за работой арбитров, единого реестра судей для учета и мониторинга их деятельности. Также планируем внедрять современные технологии, в том числе искусственный интеллект, для поддержки судейских решений. И, кроме того, будут поправки в законодательство, которые усилили бы независимость судей от спортивных организаций.