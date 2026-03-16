Заявление министра Дегтярева на тему судейства

Вчера, 10:34
20

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев выразил позицию насчет судейства.

– В российском футболе – череда судейских скандалов. В истории с «Торпедо» уже есть обвиняемые. При этом дело вокруг истории с «Крыльями Советов» закрыто. Следит ли Минспорт за этими ситуациями и ведет ли диалог с Российским футбольным союзом, чтобы избежать подобных эпизодов в будущем?

– В обществе давно назрел запрос на реформу в судейской отрасли. В ОКР создана профильная комиссия под руководством Аркадия Ротенберга. Есть поручение привести все в соответствие, чтобы судейство было честное и непредвзятое и потом у кого-то не возникало отрицательных эмоций, что кого-то засудили. Особенно это важно в детском спорте, для детей это травма.

Среди мер, которые мы планируем принять, – создание палаты спортивного судейства для контроля за работой арбитров, единого реестра судей для учета и мониторинга их деятельности. Также планируем внедрять современные технологии, в том числе искусственный интеллект, для поддержки судейских решений. И, кроме того, будут поправки в законодательство, которые усилили бы независимость судей от спортивных организаций.

  • Дегтярев занимает пост с мая 2024 года.
  • До этого он возглавлял Хабаровский край.
  • Дегтярев – автор научных публикаций в области техники, экономики и административно-правового регулирования в сфере спорта.

Источник: «Ведомости»
Artemka444
1773646988
Тока языком чесать
Ответить
Коста008
1773648378
Правильно я понимаю, что если Ротенберг курирует - то в матчах Локо и Сочи вдруг улучшится судейство? Я то понятно шучу, но такое понятие как "аффилированность", видимо, в высших чиновничьих кругах уже никого не беспокоит
Ответить
NewLife
1773649684
А в борделях б_дей меняли))
Ответить
DMитрий
1773653983
Среди мер, которые мы планируем принять, – создание палаты спортивного судейства для контроля за работой арбитров. А кто будет контролировать палату спортивного судейства? Также планируем внедрять современные технологии, в том числе искусственный интеллект, для поддержки судейских решений, - типа ещё одного ВАР, но уже отвечающего за решение судьи: В процессе консультации с роботом, было принято решение показать игроку №666 красную карточку. В моменте падения А. Соболева робот (он же ИИ или ослик ИА, кому как больше нравится) физически рассчитал, что сила приложенная к бедру игрока недостаточна для падения, а две параллельные прямые, имеющиеся у игрока пересечься не могли, вердикт - нырок! Ну как-то так что-ли :)
Ответить
шахта Заполярная
1773654509
Еще кучку дармоедов наберут, а что толку. Из руководства надо газ пром сократить, там баланс навести. Тогда и свистуны не будут зависеть, от того как посмотрит миллер
Ответить
Бумбраш
1773655072
Если ИИ будет спонсировать газпрём,то всё останется как и было.нужно просто убрать газпрём и их подставных из РФПЛ и все наладится пусть скупают латинские деревни и перевозят их в бразилбург,но больше никуда не лезут
Ответить
Strig
1773656385
в нулевые сын играл в Молнии. Первенство Москвы -1988 г.р. Судьям платили собирая деньги с родителей... а родители тренерам чтобы те ставили на игру только их отпрысков чаще... и дети это видели...уровень ДЮСШ в итоге и так был никакой... Фактов не знаю ... это со слов
Ответить
vvv123
1773657042
Без ИИ чичас никуда!
Ответить
Good_win_ФКСМ
1773665803
под руководством Аркадия Р. ... больше ничего говорить и не надо: снова пчелы против меда.....
Ответить
Alexander.saf
1773666599
Ещё и палату эту кормить
Ответить
