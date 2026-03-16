Юран резко высказался о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»

Сергей Юран, бывший нападающий «Спартака», раскритиковал фол защитника красно-белых Кристофера Ву на нападающем «Зенита» Педро, после которого арбитр назначил пенальти.

В 21-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Зениту» в гостях со счетом 0:2.

Оба мяча петербуржцы забили с 11-метровых.

В поле судил московский арбитр Сергей Карасев.

«Не нужно ноги совать, потому что быстрый игрок, с хороши дриблингом. Если не успеваешь, то параллельно блокируй, веди его. Если прострелит, то еще есть шанс дальше прервать передачу. Это просто идиотический второй пенальти. Просто тупой. Другие слова не подберешь.

Одного заклинило в первом тайме, второго – во втором. Это отсутствие игровой дисциплины», – заявил Юран в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым».