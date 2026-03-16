  • Юран резко высказался о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»

Юран резко высказался о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»

Вчера, 09:17
6

Сергей Юран, бывший нападающий «Спартака», раскритиковал фол защитника красно-белых Кристофера Ву на нападающем «Зенита» Педро, после которого арбитр назначил пенальти.

  • В 21-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Зениту» в гостях со счетом 0:2.
  • Оба мяча петербуржцы забили с 11-метровых.
  • В поле судил московский арбитр Сергей Карасев.

«Не нужно ноги совать, потому что быстрый игрок, с хороши дриблингом. Если не успеваешь, то параллельно блокируй, веди его. Если прострелит, то еще есть шанс дальше прервать передачу. Это просто идиотический второй пенальти. Просто тупой. Другие слова не подберешь.

Одного заклинило в первом тайме, второго – во втором. Это отсутствие игровой дисциплины», – заявил Юран в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Юран Сергей
Комментарии (6)
Mr Green
1773644862
Согласен с Юраном. какой смысл пытаться ноги совать, бежал бы параллельно, вообще заблокировал бы передачу
Ответить
Semenycch
1773644892
Браво Юран! Все сказал по делу!
Ответить
evgevg13
1773645083
Вообще то он высказался не о пенальти, а о действиях игроков обороны. .
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773645872
Там оба пенальти от непрофессионализма хряковского неликвида. Гыгыгы
Ответить
Garrincha58
1773646567
а первый ещё тупее с этого всё и началось Зенит заиграл увереннее
Ответить
k611
1773653038
В своё время, в каком то сезоне, был фол с наступом на Умарове, там штрафной не дали, трактовав это тем, что сопернику просто некуда было поставить ногу. А вообще по первому тайму, Спартаку надо было свои моменты реализовать. Зениту свезло конечно - из ничего сделать преимущество в два мяча. Интересно посмотреть как они с Динамо сыграют - у динамовцев с реализацией после перерыва всё весьма неплохо.
Ответить
