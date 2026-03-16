Заявление Батракова после 0:3 «Локомотива» от «Рубина»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков обратился к болельщикам после гостевого матча 21-го тура чемпионата России против «Рубина» (0:3).
Футболист заверил, что команда в последующих матчах будет стараться исправить сложившуюся ситуацию.
- Один из мячей голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин, воспитанник «Спартака», пропустил между ног. У «Рубина» забили защитники Игор Вуячич и Егор Тесленко, а также воспитанник «Зенита» Даниил Кузнецов.
- С 44-й минуты «Локомотив» был в меньшинстве после второй желтой карточки Максима Ненахова.
- «Рубин» поднялся на восьмое место. «Локомотив» отстает от первого места на пять очков.
