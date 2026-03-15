РПЛ. «Рубин» Артиги разгромил «Локомотив» (3:0)

15 марта, 20:55
28

«Рубин» в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу крупно обыграл московский «Локомотив». Казанцы забили три безответных гола.

Один из мячей голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин, воспитанник «Спартака», пропустил между ног. У «Рубина» забили защитники Игор Вуячич и Егор Тесленко, а также воспитанник «Зенита» Даниил Кузнецов.

С 44-й минуты «Локомотив» был в меньшинстве после второй желтой карточки Максима Ненахова.

«Рубин» поднялся на восьмое место. «Локомотив» отстает от первого места на пять очков.

В прошлом туре «Рубин» дома победил «Краснодар». «Локомотив» впервые проиграл весной.

«Локомотив» не побеждает в Казани в РПЛ с 2020 года.

Россия. Премьер-лига. 21 тур
Рубин - Локомотив - 3:0 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - И. Вуячич, 23; 2:0 - Е. Тесленко, 55; 3:0 - Д. Кузнецов, 70.
Удаления: нет - М. Ненахов, 44 (вторая ж.к).
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Рубин Артига Франк
k611
1773597935
Когда Рубин обыграл дома Краснодар, говорили сенсация. Сейчас вот трёшку Локо отгрузили. Наверное нужно признать работу главного тренера.
raritet
1773598064
Рубин по игре понравился ,независимо от счета. Но , думаю, поле трудное для футбола.
ySS
1773598177
Казань не взяли) Ей поздравления, а железные ещё потолкаются в борьбе за условную пятёрку.
Юбиляр
1773600203
Похоже в чемпионате определяется "двоевластие" в борьбе за золото!...
Shtthfckup
1773600491
У Локо спад, еще по Лахмату было видно. Там вытащили, а тут без шансов. Вся команда никакущая, впереди традиционно все мертво, нужен хороший, резкий форвард. Впервые наверно скажу, но Коля-дерево был бы к месту. Руденко никакой (бей-беги), Бакаев как всегда на оголенном нерве, но без идей. Батраков не вписался в игру. Ньямси чудил и в целом был плох. Ненахов...первый привез, во втором не повезло, но в целом фланг проиграл, а Миша зевнул замену. Воробьев опять ноль. Митрюшкин, обычно надежный, был вялым, первые два без шансов (защита виновата), третий не выручил. Карпукас был никаким. Пруцев старался, но без идей. PS.Мишу пора гнать, это мертвая, пучеглазая рыба, точнее ни рыба, ни мясо, жалкий физрук. И это не из-за этой игры, а по сумме 3 сезонов. Ну и состав команды оставляет пожелать :(
АК 68
1773601362
Рубин конечно же молодцы. Завтра интересно послушать хвастливого Селюка, будет превозносить Артигу до небес, говорить о его гениальности, и что в скором времени он может возглавить Ливерпуль или даже Барселону
TOMSON
1773601736
А Селюк то молодец)
Loko_Roma
1773602142
Задача руководства не про медали, по крайней мере рвать жопу и тратить бабки без перспектив еврокубков, где их можно заработать. Результаты последние закономерны
Айболид
1773607856
А по поводу удаления дебатов не будет ? Оно и понятно - не интересно ,если не про Зенит . Да и выдохлись поди . И глотки понадорвали ...
evgevg13
1773633558
Рубин приятно удивляет. Молодцы!
