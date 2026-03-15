РПЛ. «Рубин» Артиги разгромил «Локомотив» (3:0)

«Рубин» в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу крупно обыграл московский «Локомотив». Казанцы забили три безответных гола.

Один из мячей голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин, воспитанник «Спартака», пропустил между ног. У «Рубина» забили защитники Игор Вуячич и Егор Тесленко, а также воспитанник «Зенита» Даниил Кузнецов.

С 44-й минуты «Локомотив» был в меньшинстве после второй желтой карточки Максима Ненахова.

«Рубин» поднялся на восьмое место. «Локомотив» отстает от первого места на пять очков.

В прошлом туре «Рубин» дома победил «Краснодар». «Локомотив» впервые проиграл весной.

«Локомотив» не побеждает в Казани в РПЛ с 2020 года.