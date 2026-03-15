РПЛ. «Рубин» Артиги разгромил «Локомотив» (3:0)

«Рубин» в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по футболу крупно обыграл московский «Локомотив». Казанцы забили три безответных гола.
Один из мячей голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин, воспитанник «Спартака», пропустил между ног. У «Рубина» забили защитники Игор Вуячич и Егор Тесленко, а также воспитанник «Зенита» Даниил Кузнецов.
С 44-й минуты «Локомотив» был в меньшинстве после второй желтой карточки Максима Ненахова.
«Рубин» поднялся на восьмое место. «Локомотив» отстает от первого места на пять очков.
В прошлом туре «Рубин» дома победил «Краснодар». «Локомотив» впервые проиграл весной.
«Локомотив» не побеждает в Казани в РПЛ с 2020 года.
Россия. Премьер-лига. 21 тур
Рубин - Локомотив - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 - И. Вуячич, 23; 2:0 - Е. Тесленко, 55; 3:0 - Д. Кузнецов, 70.
Удаления: нет - М. Ненахов, 44 (вторая ж.к).
