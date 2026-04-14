Мойзес обратился к болельщикам ЦСКА после поражения от «Сочи»

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес опубликовал в соцсетях пост после проигранного матча 24-го тура РПЛ против «Сочи».

Армейцы потерпели домашнее поражение со счетом 0:1.

Единственный гол на 11-й минуте забил Мартин Крамарич с пенальти.

Мойзес впервые сыграл после отстранения от тренировок, выйдя на замену на 78-й минуте.

«Вчерашний результат нас очень расстроил. И мы – игроки – берем на себя ответственность. Мы должны двигаться вперед, усердно работая.

Я не могу позволить, чтобы ваша любовь и уважение, которые вы все проявили ко мне вчера на стадионе, остались незамеченными; я никогда не забуду тот день.

Лучший способ отплатить за эту любовь – это отдавать свою жизнь на поле и за его пределами за наш герб и наши цвета. Как я всегда делал и буду продолжать делать.

Мы будем продолжать бороться за наш клуб. Я тоже вас всех люблю! Спасибо за все!!! Бог верен», – написал Мойзес.