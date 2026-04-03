Новые сведения о конфликте Мойзеса и Челестини в ЦСКА

Инсайдер Андрей Панков на ютуб-канале Павла Городницкого дал новую информацию о конфликте в ЦСКА.

Оказывается, некоторые футболисты ЦСКА поддержали Мойзеса. Однако большая часть команды – за главного тренера Фабио Челестини.