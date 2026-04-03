Новые сведения о конфликте Мойзеса и Челестини в ЦСКА

Инсайдер Андрей Панков на ютуб-канале Павла Городницкого дал новую информацию о конфликте в ЦСКА.
Оказывается, некоторые футболисты ЦСКА поддержали Мойзеса. Однако большая часть команды – за главного тренера Фабио Челестини.
- Ранее стало известно о перепалке между защитником Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини.
- Бразильца отстранили от тренировок с основной командой.
- Сообщалось, что Мойзес усомнился в компетентности Челестини и нарушил субординацию.
- По информации Константина Генича, футболист сказал: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил. И потом уже предъявляй претензии».
- В кубковом матче с «Краснодаром» Мойзес был удален, получив две желтых карточки за две минуты. Без него и Матеуса Рейса, удаленного еще в конце первого тайма, ЦСКА проиграл со счетом 0:4.
Источник: «Бомбардир»