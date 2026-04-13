Дуглас Сантос прояснил свое будущее в «Зените»

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос ответил, останется ли он в клубе после завершения сезона-2025/26.
В конце марта сообщалось о возможном уходе 32-летнего бразильского защитника.
– Останетесь в «Зените» на следующий сезон?
– Да. Люди хотят играть на пике каждый свой сезон. Мы знаем, что каждый год возникают какие-то трудности, но я буду продолжать стараться, выкладываться по полной, чтобы всегда играть на высшем уровне и приносить пользу клубу.
- Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года.
- В этом сезоне в его активе 2+2 в 19 матчах.
- Контракт бразильца действует до лета 2027-го.
- Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»