Дуглас Сантос прояснил свое будущее в «Зените»

Сегодня, 21:49
4

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос ответил, останется ли он в клубе после завершения сезона-2025/26.

В конце марта сообщалось о возможном уходе 32-летнего бразильского защитника.

– Останетесь в «Зените» на следующий сезон?

– Да. Люди хотят играть на пике каждый свой сезон. Мы знаем, что каждый год возникают какие-то трудности, но я буду продолжать стараться, выкладываться по полной, чтобы всегда играть на высшем уровне и приносить пользу клубу.

  • Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года.
  • В этом сезоне в его активе 2+2 в 19 матчах.
  • Контракт бразильца действует до лета 2027-го.
  • Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

Еще по теме:
Два ключевых легионера «Зенита» думают об уходе из клуба 8
Дуглас Сантос может покинуть «Зенит» спустя 7 лет 4
В «Зените» оценили игру Дугласа Сантоса за сборную Бразилии
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дуглас Сантос
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Нейтральный болельщик
1776106606
Cтареет и явно сбавил, но будет играть до 35 лет потому что не кому больше
Ответить
polt
1776107021
Сдал очень заметно.
Ответить
FWSPM
1776110078
будет доить помойку до пенсии
Ответить
Главные новости
ВидеоКлаудиньо забил шикарный гол в азиатской Лиге чемпионов
22:56
Абаскаль хотел забрать в Мексику трех футболистов РПЛ
22:36
2
ЦСКА выберет замену для Челестини между двумя тренерами
22:16
5
Дуглас Сантос прояснил свое будущее в «Зените»
21:49
4
Тихонов – о футболисте «Зенита»: «Думал, он упадет и умрет»
21:18
6
Дзюба отреагировал на дерзкий ответ Акинфеева
21:02
5
«Это авантюра»: Гурцкая указал на ключевую ошибку Семака в матче «Зенит» – «Краснодар»
20:47
10
Дзюба – об «Акроне»: «Мы прокляты»
20:03
9
Рахимов указал на судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в матче с «Зенитом»
19:56
7
Пономарев вынес жесткий вердикт Хайкину
19:49
14
Все новости
Все новости
Шнякин определил один из самых спорных судейских эпизодов весны
22:45
Тренер «Акрона» Тедеев объяснил поражение от «Динамо»
22:29
Генич высказался об уходе Батракова в «Порту»
21:40
1
Дзюба отреагировал на дерзкий ответ Акинфеева
21:02
5
«Это авантюра»: Гурцкая указал на ключевую ошибку Семака в матче «Зенит» – «Краснодар»
20:47
10
Гусев прокомментировал победу «Динамо» над «Акроном»
20:35
1
Дзюба – об «Акроне»: «Мы прокляты»
20:03
9
Рахимов указал на судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в матче с «Зенитом»
19:56
7
«Спартак» готов продать российского футболиста
19:41
16
«Ссаными тряпками гонят»: Слуцкий пожаловался на отношение к тренерам
19:29
6
РПЛ. «Динамо» вырвало победу над «Акроном» на 95-й минуте
19:21
9
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
19:21
Орлов выделил двух футболистов «Зенита» по итогам матча с «Краснодаром»
18:53
13
Раскрыта позиция «Порту» по трансферу Батракова
18:46
5
Три основных игрока «Динамо» пропускают матч с «Акроном» из-за травм
18:38
1
Тренер «Зенита» назвал точную причину отсутствия Дурана в игре с «Краснодаром»
18:18
6
Мостовой одним словом описал решение Карасева удалить Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»
17:48
16
«Локомотив» близок к продлению контракта с летним новичком
17:17
1
Пономарев выступил против кандидата на замену Челестини в ЦСКА: «Это не тренер»
16:57
18
Агент отреагировал на инсайд Смолова о трансфере Батракова
16:50
9
Орлов высказался о ничьей в матче «Зенит» – «Краснодар»
16:44
14
Стало известно, какую зарплату Воробьев требует в «Локомотиве»
16:38
12
Ловчев заявил о переоценке тренера РПЛ: «Мы видели подобное со Станковичем»
16:16
3
Тренер «Зенита» – о ничьей с «Краснодаром»: «Мешают внешние факторы»
15:54
20
Евсеева сравнили с Моуринью: «Вадим намного лучше»
15:42
4
«Опять не убедил»: Орлов ждал замену игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»
15:14
5
Эмери ответил, какого российского футболиста взял бы в «Астон Виллу»
14:47
8
Пономарев нашел позитив в турнирном положении ЦСКА
14:29
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
