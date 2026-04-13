Орлов высказался о ничьей в матче «Зенит» – «Краснодар»

Сегодня, 16:44
14

Комментатор Геннадий Орлов оценил результат игры 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Справедлива ли ничья? Сложно сказать. Ведь первый тайм однозначно остался за «Зенитом». Питерцы просто доминировали на поле, играли с ощутимым преимуществом. Я бы даже сказал – с фундаментальным преимуществом. Гол хороший забили. Но успех не развили.

Почему? Не хватило мастерства отдельным игрокам группы атаки. Прежде всего Соболеву и Глушенкову. Они не выполнили свою работу, их игра не была отточенной, чтобы решать эпизоды. Где результативные действия в их исполнении?

В общем, «Зенит» играл с позиции силы. Подвела реализация. А после пропущенного мяча немного растерялись.

Кто виноват в голе? Кордоба в этом моменте хорошо поборолся, сделал скидку. Но почему никого из зенитовцев не было в зоне подбора? Здесь, считаю, недоработали опорники.

Почему Оласе предоставили такую свободу?! Где были питерцы? Бесспорно, он пробил здорово, потрясающе попал. Но без сопротивления. Тут надо будет еще разобраться.

Стратегически, конечно, ничья в пользу «Краснодара». Но «Зенит» в целом был сильнее. Питерцы не использовали свои шансы. Свое преимущество надо было преобразовать во второй мяч. Я ждал, что вот-вот это произойдет, но... Атака у сине-бело-голубых, увы, еще не выстроена», – сказал Орлов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1776088354
Дедушка гораздо адекватные и разумнее оценивает матч, чем многие поклонники Зенита здесь ! Но он видимо после удаления выключил телевизор !)))...
Ответить
Интерес
1776088667
Результат всегда СПРАВЕДЛИВ, если в него не вмешалось судейство.Что-то подобного здесь не увидел. В первом тайме "Зенит" был лучше, во втором -телята.Вот и разошлись "как в море корабли" на встречном курсе-левыми бортами.И кроме них никто ничего дополнительно не приобрёл от этого тоже.
Ответить
Иннокентий-Смоктуновский-
1776088896
Ясно, короче, логика железная: первый тайм играли лучше — значит, мы играли лучше, и похрен на второй, если забил Зенит, значит, команда хорошо сыграла, а если забил Краснодар, значит, ошиблись в обороне, в общем и целом у Краснодара нет никаких заслуг, чисто так Зенит сам собой играл.
Ответить
NewLife
1776089053
В целом адекватно)
Ответить
boris63
1776091305
Гена молодец, Зенит так играл с позиции силы, что гол пропустил. Ничья нормальный результат, тем интересней будет наблюдать какая из команд чаше облажается в концовке.
Ответить
neveldomha
1776091727
Странно, что Геннадий Сергеевич ни одним словом не обмолвился о Луисе Энрике.
Ответить
zigbert
1776093552
Преимущество в первом тайме у Зенита было но чтобы оно было фундаментальным сказать нельзя. У Краснодара тоже были неплохие голевые моменты. И потом Зенит столкнулся с наиболее сильным на данный момент соперником. Могли выиграть,могли проиграть но ничья наиболее справедливый результат.
Ответить
raritet
1776097759
Гол полностью.на совести Глушенкова, который просто рядом с Оласой смотрел футбол...
Ответить
FWSPM
1776102524
- "Питерцы просто доминировали на поле, играли с ощутимым преимуществом.«Зенит» в целом был сильнее. Питерцы не использовали свои шансы." Статистика матча Удары по воротам Зенит -5 Краснодар - 10 Удары в створ Зенит -2 Краснодар - 4 Угловые Зенит -0 Краснодар - 5 Владение Зенит -42% Краснодар - 58% Голевые моменты Зенит -3 Краснодар - 8 Дяде гене для справки: «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» со счётом 1:1 в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 и провёл, таким образом, свой худший матч в истории на «Газпром Арене» по ударам (5) и xG* (0,32). Еще никогда с момента переезда на «Газпром Арену» в 2017 году «Зенит» не бил так мало по воротам дома в РПЛ (предыдущий антирекорд — 7 ударов) Говорят еще о том что Спартак не прервал свою серию без гостевых побед над питерскими с 2012 года. Фаза отрицания. Привет из параллельной реальности.
Ответить
Шустик
1776107096
Да какую атаку выстроишь с семаком и его трусливым футболом в 5 защитников. Именно этого пятого впереди и не хватает, а без этого и вообще......... Ой..........
Ответить
