Орлов высказался о ничьей в матче «Зенит» – «Краснодар»

Комментатор Геннадий Орлов оценил результат игры 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

Команды поделили очки на «Газпром Арене» – ничья 1:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

Авторы забитых голов – Вендел и Лукас Оласа.

На 78-й минуте прямую красную карточку получил Педро.

«Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ по итогам 24-го тура.

«Зенит» по-прежнему отстает на одно очко.

«Справедлива ли ничья? Сложно сказать. Ведь первый тайм однозначно остался за «Зенитом». Питерцы просто доминировали на поле, играли с ощутимым преимуществом. Я бы даже сказал – с фундаментальным преимуществом. Гол хороший забили. Но успех не развили.

Почему? Не хватило мастерства отдельным игрокам группы атаки. Прежде всего Соболеву и Глушенкову. Они не выполнили свою работу, их игра не была отточенной, чтобы решать эпизоды. Где результативные действия в их исполнении?

В общем, «Зенит» играл с позиции силы. Подвела реализация. А после пропущенного мяча немного растерялись.

Кто виноват в голе? Кордоба в этом моменте хорошо поборолся, сделал скидку. Но почему никого из зенитовцев не было в зоне подбора? Здесь, считаю, недоработали опорники.

Почему Оласе предоставили такую свободу?! Где были питерцы? Бесспорно, он пробил здорово, потрясающе попал. Но без сопротивления. Тут надо будет еще разобраться.

Стратегически, конечно, ничья в пользу «Краснодара». Но «Зенит» в целом был сильнее. Питерцы не использовали свои шансы. Свое преимущество надо было преобразовать во второй мяч. Я ждал, что вот-вот это произойдет, но... Атака у сине-бело-голубых, увы, еще не выстроена», – сказал Орлов.