В «Зените» оценили игру Дугласа Сантоса за сборную Бразилии

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о выступлениях защитника Дугласа Сантоса в составе сборной Бразилии.

В активе 32-летнего футболиста уже 4 матча за бразильцев.

В четверг он сыграл против Франции (1:2) в товарищеской встрече.

Ожидается, что Сантоса включат в итоговый состав сборной на ЧМ-2026.

«Дуглас с Францией выглядел уверенно. Не всегда защитнику, имея на фланге Винисиуса, получается сыграть достаточно остро, как Сантос действует в «Зените».

Дуглас часто доставлял мяч Винисиусу, действовал спокойно. Это для него определeнный опыт, потому что такая команда, как Франция, у Дугласа в жизни впервые.

Чем ближе чемпионат мира, тем больше у него будет таких матчей. Радует, что востребованность игроков «Зенита» высокая, учитывая, что два игрока вызываются в сборную Бразилии.

У них ещe вторая игра впереди [с Хорватией в ночь на 1 апреля], и надеемся, что Энрике и Сантос вернутся в «Зенит» в хорошем настроении», – заявил Тимощук.