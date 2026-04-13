Дзюба – об «Акроне»: «Мы прокляты»

Капитан «Акрона» Артем Дзюба сделал эмоциональное заявление после матча 24-го тура РПЛ против «Динамо».

Бело-голубые вели 2:0, но команда из Тольятти сумела отыграться.

На 95-й минуте динамовцы вырвали победу благодаря голу Константина Тюкавина.

В активе Дзюбы голевая передача в конце первого тайма.

«Акрон» с 22 очками занимает 12-ю строчку в РПЛ – на границе с зоной стыков.

«Сегодня без комментариев. Мы прокляты», – сказал Дзюба после игры.