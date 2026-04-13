Орлов выделил двух футболистов «Зенита» по итогам матча с «Краснодаром»

Комментатор Геннадий Орлов похвалил двух игроков «Зенита» за матч 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Команды поделили очки на «Газпром Арене» – ничья 1:1.

Авторы забитых голов – Вендел и Лукас Оласа.

На 78-й минуте прямую красную карточку получил Педро.

«Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ по итогам 24-го тура.

«Зенит» по-прежнему отстает на одно очко.

«Потрясающе сыграл Ваня Дркушич. Он же взял и выключил Батчи из игры на своем фланге! Анголец почти в каждом матче – одна из самых заметных фигур в составе «Краснодара», а в этой встрече почти ничего не показал. В итоге после перерыва стал чаще уходить в центр. Это заслуга Дркушича!

Отмечу и Нино. В своей центральной зоне в обороне он почти ничего не позволил сделать Кордобе», – сказал Орлов.