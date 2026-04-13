  • Орлов выделил двух футболистов «Зенита» по итогам матча с «Краснодаром»

Орлов выделил двух футболистов «Зенита» по итогам матча с «Краснодаром»

Сегодня, 18:53
13

Комментатор Геннадий Орлов похвалил двух игроков «Зенита» за матч 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Потрясающе сыграл Ваня Дркушич. Он же взял и выключил Батчи из игры на своем фланге! Анголец почти в каждом матче – одна из самых заметных фигур в составе «Краснодара», а в этой встрече почти ничего не показал. В итоге после перерыва стал чаще уходить в центр. Это заслуга Дркушича!

Отмечу и Нино. В своей центральной зоне в обороне он почти ничего не позволил сделать Кордобе», – сказал Орлов.

Еще по теме:
Орлов высказался о ничьей в матче «Зенит» – «Краснодар» 9
«Опять не убедил»: Орлов ждал замену игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром» 3
Реакция Орлова на удаление Педро 22
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Нино Дркушич Ваня Орлов Геннадий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1776095866
Нино в паре с Дивеем промухали центр, при пропущенном голе.А так он в каждом матче практически лучший, да и самый симпатичный в поведении на поле и в быту.И с полным уважением к стране,давшей ему работу и благополучие.Дркушич противный, но как оборонец весьма неплох.Тоже почти всегда-в основе, или в подмене.
Ответить
Дубина
1776096280
А звезды джоны??
Ответить
NewLife
1776097289
Раз уж речь пошла о Дркушиче - не хотел писать, но наверное надо: он почти все ауты бросает с нарушением правил - отрывает от земли одну ногу полностью, а также часто бросает мяч не строго над головой, а по диагонали. В этих случаях право аута должно переходить сопернику, но судьи не обращают внимания.
Ответить
...уефан
1776097439
...на своём поле, при 50-ти тысячах болел и привычно закрытой теплице, всего лишь два игрока, которых удосужил похвалой дед- Орлов, и то - под большим вопросом, если разбирать всю игру, а не на отдельные удачные эпизоды...
Ответить
рылы
1776097774
кордобенко вчера был незаметен, выключили из игры, кроме одного момента, когда он голевую отдал.
Ответить
anatolich72
1776104655
Кордоба-голевая передача ничего не позволил сделать?
Ответить
Шустик
1776106941
Ньдя! Жаль что Зенит не выиграл!!!
Ответить
Главные новости
ВидеоКлаудиньо забил шикарный гол в азиатской Лиге чемпионов
22:56
Абаскаль хотел забрать в Мексику трех футболистов РПЛ
22:36
2
ЦСКА выберет замену для Челестини между двумя тренерами
22:16
5
Дуглас Сантос прояснил свое будущее в «Зените»
21:49
4
Тихонов – о футболисте «Зенита»: «Думал, он упадет и умрет»
21:18
6
Дзюба отреагировал на дерзкий ответ Акинфеева
21:02
5
«Это авантюра»: Гурцкая указал на ключевую ошибку Семака в матче «Зенит» – «Краснодар»
20:47
10
Дзюба – об «Акроне»: «Мы прокляты»
20:03
9
Рахимов указал на судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в матче с «Зенитом»
19:56
7
Пономарев вынес жесткий вердикт Хайкину
19:49
14
Все новости
Все новости
Шнякин определил один из самых спорных судейских эпизодов весны
22:45
Тренер «Акрона» Тедеев объяснил поражение от «Динамо»
22:29
Генич высказался об уходе Батракова в «Порту»
21:40
1
Дзюба отреагировал на дерзкий ответ Акинфеева
21:02
5
«Это авантюра»: Гурцкая указал на ключевую ошибку Семака в матче «Зенит» – «Краснодар»
20:47
10
Гусев прокомментировал победу «Динамо» над «Акроном»
20:35
1
Дзюба – об «Акроне»: «Мы прокляты»
20:03
9
Рахимов указал на судейскую ошибку в пользу «Краснодара» в матче с «Зенитом»
19:56
7
«Спартак» готов продать российского футболиста
19:41
16
«Ссаными тряпками гонят»: Слуцкий пожаловался на отношение к тренерам
19:29
6
РПЛ. «Динамо» вырвало победу над «Акроном» на 95-й минуте
19:21
9
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
19:21
Орлов выделил двух футболистов «Зенита» по итогам матча с «Краснодаром»
18:53
13
Раскрыта позиция «Порту» по трансферу Батракова
18:46
5
Три основных игрока «Динамо» пропускают матч с «Акроном» из-за травм
18:38
1
Тренер «Зенита» назвал точную причину отсутствия Дурана в игре с «Краснодаром»
18:18
6
Мостовой одним словом описал решение Карасева удалить Педро в матче «Зенит» – «Краснодар»
17:48
16
«Локомотив» близок к продлению контракта с летним новичком
17:17
1
Пономарев выступил против кандидата на замену Челестини в ЦСКА: «Это не тренер»
16:57
18
Агент отреагировал на инсайд Смолова о трансфере Батракова
16:50
9
Орлов высказался о ничьей в матче «Зенит» – «Краснодар»
16:44
14
Стало известно, какую зарплату Воробьев требует в «Локомотиве»
16:38
12
Ловчев заявил о переоценке тренера РПЛ: «Мы видели подобное со Станковичем»
16:16
3
Тренер «Зенита» – о ничьей с «Краснодаром»: «Мешают внешние факторы»
15:54
20
Евсеева сравнили с Моуринью: «Вадим намного лучше»
15:42
4
«Опять не убедил»: Орлов ждал замену игрока «Зенита» в матче с «Краснодаром»
15:14
5
Эмери ответил, какого российского футболиста взял бы в «Астон Виллу»
14:47
8
Пономарев нашел позитив в турнирном положении ЦСКА
14:29
7
Все новости
