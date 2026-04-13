  • Ловчев отказал капитану «Спартака» в статусе легенды клуба

Ловчев отказал капитану «Спартака» в статусе легенды клуба

Вчера, 23:15
3

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о статусе Романа Зобнина в истории красно-белых.

– Зобнина можно считать легендой «Спартака»?

– Наверное, в один ряд с Черенковым его все‑таки нельзя ставить. Зобнин – очень добротный футболист, который и ведет себя очень хорошо. Не случайно он получает в играх капитанскую повязку. Однако ставить его как звезду очень большого ранга я не стал бы.

Хотя опять же, по большому счету это добротный игрок. Куда бы его ни ставили по позиции, он везде довольно надежен. Он заслуживает похвалы своим отношением к «Спартаку». Но легенда клуба…

Легенды клуба – это Нетто, Симонян, Черенков, Гаврилов, Маслаченко, Кавазашвили, Хусаинов… Я сам к этому ряду названному не отношусь. Ниже них нахожусь.

Я когда‑то не считал себя звездой. Но потом начинаю думать: сыграл за сборную мира в прощальном матче Гарринчи, признавался лучшим футболистом страны, неоднократно попадал в список 33 лучших игроков.

Тем не менее, если задаваться вопросом, кто легенда клуба – Черенков или Ловчев, то, конечно, Черенков.

  • 32-летний Зобнин проводит 10-й сезон в «Спартаке».
  • Он забил 22 гола и сделал 21 ассист в 300 матчах.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман Ловчев Евгений
Комментарии (3)
Plyash
1776115506
"По большому счёту" , ты уже достал , старый пенёк . "Понимаешь , в чём дело " , козлище Ловчев , раньше я тебя уважал , потому что видел , как ты играл . А сейчас я бы тебе табло начистил , старику *баному , говно ты футбольное . Рома заслужил , а тебя бы я , предателя , в унитаз запихал и хлоркой засыпал , нечисть поганая .
алдан2014
1776133076
Чё с Серафимычем? Он адекватно рассуждать стал. Волшебную пилюлю сьел?
