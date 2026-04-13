Ловчев отказал капитану «Спартака» в статусе легенды клуба

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о статусе Романа Зобнина в истории красно-белых.

– Зобнина можно считать легендой «Спартака»?

– Наверное, в один ряд с Черенковым его все‑таки нельзя ставить. Зобнин – очень добротный футболист, который и ведет себя очень хорошо. Не случайно он получает в играх капитанскую повязку. Однако ставить его как звезду очень большого ранга я не стал бы.

Хотя опять же, по большому счету это добротный игрок. Куда бы его ни ставили по позиции, он везде довольно надежен. Он заслуживает похвалы своим отношением к «Спартаку». Но легенда клуба…

Легенды клуба – это Нетто, Симонян, Черенков, Гаврилов, Маслаченко, Кавазашвили, Хусаинов… Я сам к этому ряду названному не отношусь. Ниже них нахожусь.

Я когда‑то не считал себя звездой. Но потом начинаю думать: сыграл за сборную мира в прощальном матче Гарринчи, признавался лучшим футболистом страны, неоднократно попадал в список 33 лучших игроков.

Тем не менее, если задаваться вопросом, кто легенда клуба – Черенков или Ловчев, то, конечно, Черенков.