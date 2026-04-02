Два ключевых легионера «Зенита» думают об уходе из клуба

2 апреля, 23:39
Будущее Дугласа Сантоса и Вильмара Барриоса в «Зените» оказалось под вопросом.

Бразильский защитник и колумбийский хавбек готовы летом обсудить с клубом продление своих контрактов.

При этом оба легионера не исключают уход в другую команду по окончании сезона-2025/26.

В «Зените» хотят сохранить ведущих футболистов, но опасаются, что их агенты будут выбивать для своих клиентов слишком завышенные условия.

У обоих игроков контракты истекают 30 июня 2027 года.

  • В этом сезоне Сантос оформил 2+2 в 16 матчах.
  • В активе Барриоса одна голевая передача в 26 играх.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Дуглас Сантос Барриос Вильмар
Император 1
1775163635
Их уровень уже не тот, Зенит особо ничего не потеряет, особенно, если учитывать, что легионеры бегать не хотят, а только мячик друг другу пинают
рылы
1775165591
пока ещё можно выручить хоть что-то за них - нужно продавать. возраст уже не тот, да и пересидели они у нас. идеально продать их арабам. за сантосом, в любом случае, будет очередь после чм. но он, наверное, захочет вернуться на родину, много денег не получим.
Бумбраш
1775182500
Завышенные??? А сейчас можно подумать они заниженные))
BarStep
1775187306
Парни уже не те конечно (при всем моем уважении к обоим).. Их вклад в чемпионства Зенита неоценим, но! Но годики берут своё, ещё сезон по контракту отпылят и нужно друг другу говорить спасибо и до свидание
Desma
1775194070
Надо быть идиотом, чтобы в другую команду.
Бумбраш
1775197042
Бариосу косички обстричь и можно на невольничьем рынке что то выручить)
ПалкоВводецъ007
1775199428
Сантоса пора, а вот Барриоса надо попиидержать годик. Гыгыгы
