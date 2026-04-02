Два ключевых легионера «Зенита» думают об уходе из клуба

Будущее Дугласа Сантоса и Вильмара Барриоса в «Зените» оказалось под вопросом.

Бразильский защитник и колумбийский хавбек готовы летом обсудить с клубом продление своих контрактов.

При этом оба легионера не исключают уход в другую команду по окончании сезона-2025/26.

В «Зените» хотят сохранить ведущих футболистов, но опасаются, что их агенты будут выбивать для своих клиентов слишком завышенные условия.

У обоих игроков контракты истекают 30 июня 2027 года.