Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Знаю, что это за человек»: Тихонов честно высказался о Соболеве

«Знаю, что это за человек»: Тихонов честно высказался о Соболеве

Вчера, 23:31
5

Бывший спартаковец Андрей Тихонов дал оценку уровню игры и поведению форварда «Зенита» Александра Соболева.

«Соболев огромную работу делает. Он бегает, отнимает. Пусть все его не любят: «Дельфин», «ныряет».

Да я работал с ним, знаю, что это за человек. Сашка очень амбициозный, у него, наверное, характер его и вот эти амбиции через край лезут, понимаешь?

Он очень-очень эмоциональный человек. Это всe на публику выливается, даже вот это, когда он вчера отбрыкнулся и потом начал показывать, что кому-то там больно.

Ему мешают очень вот эти его эмоции, перебивают его, поэтому отсюда эти нырки. Посмотри, ну, головой играет здорово, ногами играет, имею в виду, забивает.

Пусть с футболом не сильно, давайте будем честно говорить. Но то, что касается игры нападающего, он умеет забивать, это есть», – сказал Тихонов.

  • В добавленное время матча с «Краснодаром» Соболев, находясь на газоне, задел ногой полузащитника гостей Дугласа Аугусто, после чего тот упал, схватившись за ногу.
  • Поднявшись, нападающий «Зенита» начал демонстративно передразнивать соперника: изобразил падение, а затем стал прыгать на одной ноге. После этого он подошел к Аугусто и что-то сказал ему.
  • Главный арбитр встречи Сергей Карасев наказал Соболева желтой карточкой.

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Тихонов Андрей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1776114403
Всё у Соболева хорошо, но бегает как на лабутенах.)
Ответить
Veron_HS
1776115866
я так и не понял, может это амбиции или эмоции у Соболя. как поичтаешь уровень поставления речевых конструкций у любого футболиста будь то Неймар будь то Тихонов ну это же писец. двух слов связать не могут, одно и тоже по кругу в четырех предложениях. тавтология сплошная. может нейронка пусть эти интервью делает. ну это там какой он человек типа ну я епта у него эмоции но посмотрите епта это амбиции а он головой а тут эмоции а сверху амбиции епта. типичное интервью.
Ответить
алдан2014
1776132523
Тиша,дорогой ты наш,мы спартачи,тебя всегда любили,даже когда ты играл против нас. Все понимают,что ты не сам ушёл. А слегка защищаемый тобой Соболев,редкий пакостник,мягко говоря,и удрал за денежками и славой,не захотел идти со Спартаком до конца. На его фоне Дзюба - джентльмен столетия
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 