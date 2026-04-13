«Знаю, что это за человек»: Тихонов честно высказался о Соболеве

Бывший спартаковец Андрей Тихонов дал оценку уровню игры и поведению форварда «Зенита» Александра Соболева.

«Соболев огромную работу делает. Он бегает, отнимает. Пусть все его не любят: «Дельфин», «ныряет».

Да я работал с ним, знаю, что это за человек. Сашка очень амбициозный, у него, наверное, характер его и вот эти амбиции через край лезут, понимаешь?

Он очень-очень эмоциональный человек. Это всe на публику выливается, даже вот это, когда он вчера отбрыкнулся и потом начал показывать, что кому-то там больно.

Ему мешают очень вот эти его эмоции, перебивают его, поэтому отсюда эти нырки. Посмотри, ну, головой играет здорово, ногами играет, имею в виду, забивает.

Пусть с футболом не сильно, давайте будем честно говорить. Но то, что касается игры нападающего, он умеет забивать, это есть», – сказал Тихонов.