Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов дал понять, что не считает Андрея Аршавина лучшим российским футболистом в современной истории.

– Послушайте, Андрей Аршавин – очень популярный человек, мне до него очень далеко.

Человек очень много поиграл в большом клубе и считает себя лучшим футболистом определенных годов.

– А вы?

– Мы всего лишь навсего восемь раз выиграли чемпионство и играли в Лиге чемпионов пять или шесть лет.

– Андрей Аршавин – лучший или не лучший игрок в истории российского футбола?

– Один из лучших.

– Он входит в топ-10 игроков?

– Он входит в топ-3.