Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов дал понять, что не считает Андрея Аршавина лучшим российским футболистом в современной истории.
– Послушайте, Андрей Аршавин – очень популярный человек, мне до него очень далеко.
Человек очень много поиграл в большом клубе и считает себя лучшим футболистом определенных годов.
– А вы?
– Мы всего лишь навсего восемь раз выиграли чемпионство и играли в Лиге чемпионов пять или шесть лет.
– Андрей Аршавин – лучший или не лучший игрок в истории российского футбола?
– Один из лучших.
– Он входит в топ-10 игроков?
– Он входит в топ-3.
- Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
- Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще 2 в составе «Кайрата».
- Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008.
- В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.
