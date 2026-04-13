  • Реакция Тихонова на решение «Униона» назначить женщину главным тренером

Реакция Тихонова на решение «Униона» назначить женщину главным тренером

Сегодня, 20:20
3

Андрей Тихонов прокомментировал смену главного тренера в «Унионе».

  • Команду из Берлина вместо Штеффена Баумгарта возглавила Мари-Луиза Эта.
  • Это первая женщина, ставшая главным тренером в мужском клубе из топ-5 лиг Европы.
  • Сотрудничество с ней рассчитано до конца сезона-2025/26.

«У них это модно, у них все модно, им без разницы. Наверное, в этом есть медийная составляющая, я не думаю, что это сработает.

Есть тренеры мужских команд, которые сидят и ждут эту работу. Если доиграть просто сезон, то, наверное, да», – сказал Тихонов.

Источник: «Матч ТВ»
Германия. Бундеслига Унион Тихонов Андрей Эта Мари-Луиза
Комментарии (3)
WILDLING_HRUNDEL
1776102105
Завидно нашим безработным тренерам ))
Ответить
Fеnix
1776103107
Сидят и ждут эту работу- Это он решил Мостового потролить ? )))
Ответить
Сам_себе_сказал
1776105472
ну её же врио назначили, до лета...потом найдут мужика тренера
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
