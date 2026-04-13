Реакция Тихонова на решение «Униона» назначить женщину главным тренером

Андрей Тихонов прокомментировал смену главного тренера в «Унионе».

Команду из Берлина вместо Штеффена Баумгарта возглавила Мари-Луиза Эта.

Это первая женщина, ставшая главным тренером в мужском клубе из топ-5 лиг Европы.

Сотрудничество с ней рассчитано до конца сезона-2025/26.

«У них это модно, у них все модно, им без разницы. Наверное, в этом есть медийная составляющая, я не думаю, что это сработает.

Есть тренеры мужских команд, которые сидят и ждут эту работу. Если доиграть просто сезон, то, наверное, да», – сказал Тихонов.