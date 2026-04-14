  • В «Унионе» назвали позорными комментарии в адрес женщины-тренера

В «Унионе» назвали позорными комментарии в адрес женщины-тренера

Сегодня, 11:04

Директор «Униона» Хорст Хельдт отреагировал на сексистские комментарии после назначения 34-летней Мари-Луизы Эты на пост исполняющего обязанности главного тренера команды.

«Лично с ней я еще не говорил об этом. Да, заметил это, но отказываюсь читать это или даже просто подвергать себя подобной чепухе, потому что для меня это вопрос качества, качества лидера.

Мы на 100 процентов уверены в Луизе, абсолютно убеждены. Меня возмущает, что нам приходится иметь дело с этим в наше время.

Речь идет о высококомпетентном лидере, и вы можете быть уверены, что все здесь, в «Унионе», будь то на трибунах или в самом клубе, на 100 процентов поддерживают это решение и сделают все возможное, чтобы в будущем это не привело к дальнейшим обсуждениям. Это просто позор», – сказал Хельдт.

  • 34-летняя Мари-Луиза Эта работает в «Унионе» с 2023 года.
  • Она была помощником главного тренера в клубе, а в 2024-м уже руководила командой со скамейки, когда был дисквалифицирован тренер Ненад Белица.
  • Сейчас Эта временно возглавила «Унион» после увольнения Штеффена Баумгарта с поста главного тренера.
  • Она стала первой женщиной-тренером на такой должности в истории Бундеслиги и топ-5 лиг Европы.

Еще по теме:
Мостовой сказал, при каком условии женщина-тренер будет успешна в «Унионе» 1
Реакция Тихонова на решение «Униона» назначить женщину главным тренером 3
Колосков сказал, могут ли в России назначить женщину главным тренером мужской команды 4
Источник: страница «Униона» в соцсети X
Германия. Бундеслига Унион Эта Мари-Луиза
Главные новости
«Зенит» нашел правого защитника в Бразилии
18:36
Максименко ответил, стали ли судьи лучше относиться к «Спартаку»
18:27
3
Смолов поставил миллион рублей на четвертьфинал Лиги чемпионов
18:19
5
Орлов спрогнозировал, в каких матчах РПЛ «Зенит» потеряет очки
18:12
2
«Зенит» определился с заменой для Вендела
17:50
6
ФотоСамые дорогие футболисты мира с истекающими контрактами
17:00
2
Мостовой отреагировал на слова Абаскаля о его тренерской карьере
16:34
4
Пономарев выступил против возвращения Газзаева в ЦСКА
16:26
5
«Полный ноль»: Абаскаль вспомнил, как Месси учился в школе
16:10
1
Фото«Дельфин на рыбалке»: Соболев показал, как отдыхает на природе
15:34
13
Все новости
Все новости
В «Унионе» назвали позорными комментарии в адрес женщины-тренера
11:04
Мостовой сказал, при каком условии женщина-тренер будет успешна в «Унионе»
Вчера, 22:23
1
Реакция Тихонова на решение «Униона» назначить женщину главным тренером
Вчера, 20:20
3
Реакция Мостового на решение «Униона» назначить женщину главным тренером
12 апреля
14
«Душевая, голые мужские тела»: у Кирьякова есть вопросы к назначению нового тренера «Униона»
12 апреля
2
Реакция Григоряна на решение «Униона» назначить женщину главным тренером
12 апреля
6
ФотоКлуб Бундеслиги назначил главным тренером женщину
12 апреля
20
Бундеслига. «Бавария» унизила «пиратов» (5:0) и побила рекорд 54-летней давности
11 апреля
1
Самый дорогой футболист «Баварии» определился с будущим в клубе
11 апреля
1
Кроос выбрал лучшего вратаря в истории футбола
11 апреля
1
«Бавария» может потратить 90+ миллионов на полузащитника «Астон Виллы»
10 апреля
«Боруссия» сохранила защитника, мечтавшего о «Реале»
10 апреля
Бундеслига. «Бавария» вырвала волевую победу над «Фрайбургом» (3:2), у Бишофа дубль
4 апреля
Экспресс на матчи 4 апреля: «Динамо» и «Бавария» победят, «Боруссия» Д обменяется голами со «Штутгартом»
3 апреля
Самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры Бундеслиги
2 апреля
Генич двумя словами отреагировал на растолстевшего Бонифаци
2 апреля
«Айнтрахт» принял решение по автору золотого гола ЧМ-2014
2 апреля
1
ФотоФорвард сборной Нигерии набрал 30 кг за 3 месяца
1 апреля
4
«Бавария» избавится от экс-защитника сборной Португалии
30 марта
Стало известно, сможет ли Нойер сыграть против «Реала»
30 марта
1
Игрока «Баварии» оценили в 250 миллионов
29 марта
2
Тренер из системы клуба Бундеслиги совершил каминг-аут
25 марта
14
Клопп ответил на вопрос о работе в сборной Германии
24 марта
1
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal
22 марта
1
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Унион», Гнабри оформил дубль
21 марта
1
Сменился главный фаворит на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров
20 марта
9
Бундеслига. «Бавария» вдевятером удержала гостевую ничью с «Байером» (1:1)
14 марта
1
«Боруссия» объявила об уходе еще двух игроков
13 марта
