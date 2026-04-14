В «Унионе» назвали позорными комментарии в адрес женщины-тренера

Директор «Униона» Хорст Хельдт отреагировал на сексистские комментарии после назначения 34-летней Мари-Луизы Эты на пост исполняющего обязанности главного тренера команды.

«Лично с ней я еще не говорил об этом. Да, заметил это, но отказываюсь читать это или даже просто подвергать себя подобной чепухе, потому что для меня это вопрос качества, качества лидера.

Мы на 100 процентов уверены в Луизе, абсолютно убеждены. Меня возмущает, что нам приходится иметь дело с этим в наше время.

Речь идет о высококомпетентном лидере, и вы можете быть уверены, что все здесь, в «Унионе», будь то на трибунах или в самом клубе, на 100 процентов поддерживают это решение и сделают все возможное, чтобы в будущем это не привело к дальнейшим обсуждениям. Это просто позор», – сказал Хельдт.