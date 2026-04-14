В «Унионе» назвали позорными комментарии в адрес женщины-тренера

Директор «Униона» Хорст Хельдт отреагировал на сексистские комментарии после назначения 34-летней Мари-Луизы Эты на пост исполняющего обязанности главного тренера команды.
«Лично с ней я еще не говорил об этом. Да, заметил это, но отказываюсь читать это или даже просто подвергать себя подобной чепухе, потому что для меня это вопрос качества, качества лидера.
Мы на 100 процентов уверены в Луизе, абсолютно убеждены. Меня возмущает, что нам приходится иметь дело с этим в наше время.
Речь идет о высококомпетентном лидере, и вы можете быть уверены, что все здесь, в «Унионе», будь то на трибунах или в самом клубе, на 100 процентов поддерживают это решение и сделают все возможное, чтобы в будущем это не привело к дальнейшим обсуждениям. Это просто позор», – сказал Хельдт.
- 34-летняя Мари-Луиза Эта работает в «Унионе» с 2023 года.
- Она была помощником главного тренера в клубе, а в 2024-м уже руководила командой со скамейки, когда был дисквалифицирован тренер Ненад Белица.
- Сейчас Эта временно возглавила «Унион» после увольнения Штеффена Баумгарта с поста главного тренера.
- Она стала первой женщиной-тренером на такой должности в истории Бундеслиги и топ-5 лиг Европы.