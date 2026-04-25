Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Первая женщина-тренер в топ-5 лигах Европы стартовала с двух поражений

Первая женщина-тренер в топ-5 лигах Европы стартовала с двух поражений

Сегодня, 01:40

«Унион» проиграл второй матч подряд после смены главного тренера.

12 апреля команду из Берлина возглавила 34-летняя Мари-Луиза Эта.

Под ее руководством «Унион» уступил «Вольфсбургу» (1:2) неделю назад, а в пятницу случилось поражение от «Лейпцига» (1:3).

  • Эта – первая женщина, ставшая главным тренером в мужском клубе из топ-5 лиг Европы.
  • Сотрудничество с ней рассчитано до конца сезона-2025/26.
  • «Унион» идет на 11-м месте в таблице Бундеслиги в 8 очках от зоны вылета.
  • Им осталось сыграть с «Кельном», «Майнцем» и «Аугсбургом».

Еще по теме:
В «Спартаке» допустили назначение женщины-тренера 12
Глеб – о женщине-тренере в Бундеслиге: «Как она будет заходить в раздевалку – постоянно стучаться?» 1
«Унион» провел 1-й матч Бундеслиги под руководством женщины 3
Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Унион РБ Лейпциг Эта Мари-Луиза
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Все новости
Все новости
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 