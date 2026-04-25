Первая женщина-тренер в топ-5 лигах Европы стартовала с двух поражений

«Унион» проиграл второй матч подряд после смены главного тренера.
12 апреля команду из Берлина возглавила 34-летняя Мари-Луиза Эта.
Под ее руководством «Унион» уступил «Вольфсбургу» (1:2) неделю назад, а в пятницу случилось поражение от «Лейпцига» (1:3).
- Эта – первая женщина, ставшая главным тренером в мужском клубе из топ-5 лиг Европы.
- Сотрудничество с ней рассчитано до конца сезона-2025/26.
- «Унион» идет на 11-м месте в таблице Бундеслиги в 8 очках от зоны вылета.
- Им осталось сыграть с «Кельном», «Майнцем» и «Аугсбургом».
Источник: «Бомбардир»