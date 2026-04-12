  • Реакция Мостового на решение «Униона» назначить женщину главным тренером

Реакция Мостового на решение «Униона» назначить женщину главным тренером

Сегодня, 16:45
4

Александр Мостовой прокомментировал смену главного тренера в «Унионе».

  • Команду из Берлина вместо Штеффена Баумгарта возглавила Мари-Луиза Эта.
  • Это первая женщина, ставшая главным тренером в мужском клубе из топ-5 лиг Европы.
  • Сотрудничество с ней рассчитано до конца сезона-2025/26.

«Честно, мне смешно. Вот видите, как футбол отличается от других видов спорта – можно делать все что хочешь. Ну глупость, просто смешно!

Сейчас время хайпа, лайков. Как это назначение может быть успешным? Женщина приходит в мужскую профессиональную команду.

Пусть мне кто-то объяснит, как это сработает. Где тут логика? Есть женский футбол, пусть туда и идут», – сказал Мостовой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Унион Эта Мари-Луиза Мостовой Александр
Комментарии (4)
bset
1776003304
То карьера не та, то пол не тот. Так-то она полноценную футбольную карьеру провела.
Ответить
TANNER
1776004328
У мостового так то у самого уровень был не намного выше женского футбола. Интересно он реально думает что его мнение кто то в серьез воспринимает?
Ответить
Феликс Михайлов
1776004601
Зависть застилает глаза "царевича".
Ответить
Александр-Балашов-google
1776004686
Сашок, шёл бы детишек хоть тренировал, ведь опыта и мастерства полно. Хорош трепать языком.
Ответить
