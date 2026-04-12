Реакция Мостового на решение «Униона» назначить женщину главным тренером

Александр Мостовой прокомментировал смену главного тренера в «Унионе».

Команду из Берлина вместо Штеффена Баумгарта возглавила Мари-Луиза Эта.

Это первая женщина, ставшая главным тренером в мужском клубе из топ-5 лиг Европы.

Сотрудничество с ней рассчитано до конца сезона-2025/26.

«Честно, мне смешно. Вот видите, как футбол отличается от других видов спорта – можно делать все что хочешь. Ну глупость, просто смешно!

Сейчас время хайпа, лайков. Как это назначение может быть успешным? Женщина приходит в мужскую профессиональную команду.

Пусть мне кто-то объяснит, как это сработает. Где тут логика? Есть женский футбол, пусть туда и идут», – сказал Мостовой.