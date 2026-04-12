Реакция Григоряна на решение «Униона» назначить женщину главным тренером

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал смену главного тренера в «Унионе».
- Команду из Берлина вместо Штеффена Баумгарта возглавила Мари-Луиза Эта.
- Это первая женщина, ставшая главным тренером в мужском клубе из топ-5 лиг Европы.
«Финал Лиги чемпионов я проиграл женщине. Это всe, что я могу сказать», – заявил Григорян.
- Речь идет о финале женского Кубка УЕФА в 2009 году, в котором пермская «Звезда-2005» под руководством Григоряна уступила «Дуйсбургу-2001» (0:6, 1:1).
