  Реакция Григоряна на решение «Униона» назначить женщину главным тренером

Реакция Григоряна на решение «Униона» назначить женщину главным тренером

12 апреля, 12:48
6

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал смену главного тренера в «Унионе».

  • Команду из Берлина вместо Штеффена Баумгарта возглавила Мари-Луиза Эта.
  • Это первая женщина, ставшая главным тренером в мужском клубе из топ-5 лиг Европы.

«Финал Лиги чемпионов я проиграл женщине. Это всe, что я могу сказать», – заявил Григорян.

  • Речь идет о финале женского Кубка УЕФА в 2009 году, в котором пермская «Звезда-2005» под руководством Григоряна уступила «Дуйсбургу-2001» (0:6, 1:1).

Источник: «Чемпионат»
Германия. Бундеслига Унион Григорян Александр Эта Мари-Луиза
Комментарии (6)
Бумбраш
1775987613
Мало того что лузер,так ещё и трепло
Project Бабангида
1775988598
да по твоему носу видно что ты любитель женских "унионов"
prtcs
1775991006
Успехов Мари-Луизе Эта.
алдан2014
1775996708
Сказал чел,который тренировал женщин. Опыт есть по душевым шмыгать. Знает о чем толкует
mihail200606
1776005234
Балабол...
