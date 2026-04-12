Реакция Григоряна на решение «Униона» назначить женщину главным тренером

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал смену главного тренера в «Унионе».

Команду из Берлина вместо Штеффена Баумгарта возглавила Мари-Луиза Эта.

Это первая женщина, ставшая главным тренером в мужском клубе из топ-5 лиг Европы.

«Финал Лиги чемпионов я проиграл женщине. Это всe, что я могу сказать», – заявил Григорян.