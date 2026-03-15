У Юрана появился вариант в РПЛ

Сергей Юран вскоре может принять самарские «Крылья Советов».
«Юран готов возглавить «Крылья»: если вдруг что случится и договорeнность между Магомедом Адиевым и губернатором доработать рука об руку до конца сезона по каким-либо причинам действовать перестанет, Сергей Николаевич может возглавить самарскую команду хотя бы до конца сезона при поддержке председателя совета директоров», – написал источник.
- 56-летний Юран в конце октября покинул турецкий «Серик Беледиеспор».
- До этого он тренировал «Пари НН», «Химки», «СКА-Хабаровск» и другие команды.
- «Крылья Советов» идут в зоне переходных матчей РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Топи за »Крылья«!»