У Юрана появился вариант в РПЛ

Сергей Юран вскоре может принять самарские «Крылья Советов».

«Юран готов возглавить «Крылья»: если вдруг что случится и договорeнность между Магомедом Адиевым и губернатором доработать рука об руку до конца сезона по каким-либо причинам действовать перестанет, Сергей Николаевич может возглавить самарскую команду хотя бы до конца сезона при поддержке председателя совета директоров», – написал источник.