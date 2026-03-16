Игрока «Хетафе» удалили за обхват члена соперника

«Атлетико» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу победил «Хетафе» со счетом 1:0. Единственный гол забил Науэль Молина.
У «Хетафе» до конца матч не доиграл марокканский защитник Абдель Абкар. На 55-й минуте игрока удалили за обхват члена нападающего «Атлетико» Александра Серлота.
Норвежец был шокирован поступком соперника и в ответ повалил Абкара на газон. Серлот получил от главного судьи желтую карточку.
- 27-летний Абкар в «Хетафе» с лета. Игрок пришел свободным агентом из «Алавеса».
- В этом сезоне чемпионата Испании Абдель провел 16 матчей, сделал два результативных паса.
- На счету Абкара три матча за сборную Марокко.
Источник: «Бомбардир»