Игрока «Хетафе» удалили за обхват члена соперника

«Атлетико» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу победил «Хетафе» со счетом 1:0. Единственный гол забил Науэль Молина.

У «Хетафе» до конца матч не доиграл марокканский защитник Абдель Абкар. На 55-й минуте игрока удалили за обхват члена нападающего «Атлетико» Александра Серлота.

Норвежец был шокирован поступком соперника и в ответ повалил Абкара на газон. Серлот получил от главного судьи желтую карточку.