Арбелоа отреагировал на лайк Мбаппе под постом о приглашении другого тренера в «Реал»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа рассказал о своем отношении к тому, что Килиану Мбаппе понравилась публикация о возможном возвращении Жозе Моуринью в мадридский клуб.
«Мне все равно, кому Мбаппе ставит лайки – Моуринью или Джулии Робертс», – заявил Арбелоа на пресс-конференции.
- Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.
- Под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
- Сообщалось, что Арбелоа покинет пост главного тренера по окончании сезона-2025/26.
