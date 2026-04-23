  • Арбелоа отреагировал на лайк Мбаппе под постом о приглашении другого тренера в «Реал»

Арбелоа отреагировал на лайк Мбаппе под постом о приглашении другого тренера в «Реал»

Сегодня, 15:58

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа рассказал о своем отношении к тому, что Килиану Мбаппе понравилась публикация о возможном возвращении Жозе Моуринью в мадридский клуб.

«Мне все равно, кому Мбаппе ставит лайки – Моуринью или Джулии Робертс», – заявил Арбелоа на пресс-конференции.

  • Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.
  • Под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
  • Сообщалось, что Арбелоа покинет пост главного тренера по окончании сезона-2025/26.

Источник: Marca
Испания. Примера Португалия. Примейра Реал Бенфика Мбаппе Килиан Моуринью Жозе Арбелоа Альваро
