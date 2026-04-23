Арбелоа отреагировал на лайк Мбаппе под постом о приглашении другого тренера в «Реал»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа рассказал о своем отношении к тому, что Килиану Мбаппе понравилась публикация о возможном возвращении Жозе Моуринью в мадридский клуб.

«Мне все равно, кому Мбаппе ставит лайки – Моуринью или Джулии Робертс», – заявил Арбелоа на пресс-конференции.