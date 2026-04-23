Тренер «Барселоны» потребовал объяснений от судей после игры с «Сельтой»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о матче 33-го тура Примеры с «Сельтой» (1:0).

«Мы довольны. Сегодня нам приходилось много страдать. «Сельта» играет очень хорошо. Первый тайм был очень сложным, не таким, как мы ожидали. В конце концов, важно, что мы набрали три очка.

В первом тайме у нас травмировались два игрока, и это сказалось на команде. Мы сражались вместе и очень хорошо сыграли во втором тайме, не допуская легких потерь.

Мы можем играть лучше, но мне кажется, что гол Феррана должен был быть засчитан. Я хотел бы получить объяснение, почему там зафиксировали офсайд. Я видел тот же кадр, что и все вы.

Обычно мы контролируем ход игры. Соперник интенсивно и высоко прессинговал нас. Было нелегко создавать игру и моменты. Несколько раз мы легко теряли мяч, и это не пошло нам на пользу.

Что касается Ламина [Ямаля], посмотрим, что будет завтра, когда диагноз станет понятен. Мы должны с этим смириться. Как и в случае с Жоау [Канселу]. Будем надеяться, что их травмы окажутся несерьезными», – сказал Флик.