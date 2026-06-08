Ярославских врачей обвинили в смерти экс-футболиста «Шинника» Загре

Дмитрий Селюк, агент умершего экс-защитника «Шинника» Бена Загре, рассказал, что предшествовало смерти игрока.

Прошлым летом Загре приостановил карьеру.

В декабре футболисту из Буркина-Фасо исполнилось 27 лет.

Его признавали лучшим игроком «Шинника» в сезоне-2024/25.

– Удивительно, что в Ярославле врачи сказали, что всe нормально, но немецкие заявили следующее: «Дай бог ему увидеть своих родителей. Ему уже ничего не поможет».

Мы пытались Бену во всeм помочь, он прошeл химиотерапию. Год он протянул, но, слава богу, что он хотя бы доехал до дома и умер в окружении своих близких.

Могло дойти всe до того, что Загре мог просто не долететь до Буркина‑Фасо. Бена безумно жалко. Он всегда улыбался.

Если спросить у кого‑то из «Шинника», то вам скажут, что он всегда был доброжелательным человеком. Во‑первых, он был хорошим футболистом и добился бы гораздо больших успехов, однозначно играл бы в РПЛ. Но, к сожалению, что произошло, то произошло.

– Правильно понимаю, что его уход из жизни был неизбежен?

– Да.

– Вы видите виновных во всей этой истории или это просто стечение обстоятельств?

– Если бы врачи в какой‑то момент были чуть внимательнее, то всe могло быть иначе, а они просто прошляпили.

В Ярославле ему сделали операцию и на биопсии нам сказали, что всe нормально, рака у Бена нет. Но затем он обратился в центр Малышевой, и она нас отправила в центр по костям. Там врач сразу сказал, что у Загре рак.

После я повeз его в Германию, Португалию, где ему делали химиотерапию – она продлила ему жизнь на год, ему ампутировали ноги, но это не помогло.