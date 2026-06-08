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Реакция «Шинника» на смерть 27-летнего Загре

Сегодня, 20:53

Пресс-служба «Шинника» опубликовала заявление в связи со смертью бывшего защитника команды Бена Загре.

  • Прошлым летом Загре приостановил карьеру.
  • Он боролся с онкологическим заболеванием. Весной ему ампутировали ногу.
  • В декабре футболисту из Буркина-Фасо исполнилось 27 лет.
  • Его признавали лучшим игроком «Шинника» в сезоне-2024/25.

«Пришла ужасная весть. После тяжелой болезни ушел из жизни Бен Загре, своей самоотверженной игрой на протяжении двух сезонов завоевавший искренние симпатии и большое уважение ярославских футбольных болельщиков.

Наши соболезнования родным и близким... Помним...

Футбольный клуб «Шинник» обратился с просьбой в Белорусскую Федерацию футбола об организации минуты молчания в память о футболисте на матче между сборными Беларуси и Буркина-Фасо 9 июня», – говорится в публикации.

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Источник: телеграм-канал «Шинника»
Россия. PARI Первая лига Шинник Загре Бен
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