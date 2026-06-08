Реакция «Шинника» на смерть 27-летнего Загре

Пресс-служба «Шинника» опубликовала заявление в связи со смертью бывшего защитника команды Бена Загре.

Прошлым летом Загре приостановил карьеру.

Он боролся с онкологическим заболеванием. Весной ему ампутировали ногу.

В декабре футболисту из Буркина-Фасо исполнилось 27 лет.

Его признавали лучшим игроком «Шинника» в сезоне-2024/25.

«Пришла ужасная весть. После тяжелой болезни ушел из жизни Бен Загре, своей самоотверженной игрой на протяжении двух сезонов завоевавший искренние симпатии и большое уважение ярославских футбольных болельщиков.

Наши соболезнования родным и близким... Помним...

Футбольный клуб «Шинник» обратился с просьбой в Белорусскую Федерацию футбола об организации минуты молчания в память о футболисте на матче между сборными Беларуси и Буркина-Фасо 9 июня», – говорится в публикации.