Фанаты «Спартака» жестко обошлись с Карасевым

Болельщики «Спартака» использовали нецензурные скандирования в адрес судьи Сергея Карасева во время матча с «Зенитом».
На 80-й минуте Карасев назначил пенальти в ворота москвичей, после чего фанатский сектор красно-белых начал скандировать оскорбления в адрес арбитра.
- Петербуржцы выиграли дома со счетом 2:0.
- Оба гола они забили с пенальти – 11-метровые реализовали Александр Соболев и Джон Дуран.
- Матч обслуживала судейская бригада во главе с москвичом Сергеем Карасевым.
- Он не удалил зенитовцев Вендела и Соболева. Первый попал ногой в живот Роману Зобнину, второй – выставил локоть в лицо Наилю Умярову.
- «Спартак» не побеждает «Зенит» в Санкт-Петербурге в РПЛ с 2012 года.
Источник: «Р-Спорт»