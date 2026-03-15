Фанаты «Спартака» жестко обошлись с Карасевым

Болельщики «Спартака» использовали нецензурные скандирования в адрес судьи Сергея Карасева во время матча с «Зенитом».

На 80-й минуте Карасев назначил пенальти в ворота москвичей, после чего фанатский сектор красно-белых начал скандировать оскорбления в адрес арбитра.