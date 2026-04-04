РПЛ. Кордоба принес «Краснодару» победу над «Ахматом» (1:0) и возвращение в лидеры

«Краснодар» в 23-м туре чемпионата России по футболу добился минимальной победы над «Ахматом». Единственный гол в последние десять минут основного времени забил колумбийский нападающий Джон Кордоба.

На 90+4 минуте у «Ахмата» прямую красную карточку получил Исмаэл. На 90+7 минуте у гостей вторую желтую карточку получил Александр Черников.

Три очка позволили «Краснодару» вернуться на первое место, опередив «Зенит». В следующем туре команды проведут очный матч в Санкт-Петербурге.

«Краснодар» победил «Ахмат» в третьем очном матче подряд.

«Ахмат» остался на девятой строчке таблицы. Команда впервые проиграла весной.

У «Краснодара» пять побед подряд.