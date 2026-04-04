  • Агент Тюкавина: «Приятно было бы выиграть Кубок России в этом году и уйти из «Динамо»

Агент Тюкавина: «Приятно было бы выиграть Кубок России в этом году и уйти из «Динамо»

4 апреля, 22:18
7

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал историческое достижение игрока.

Он стал лучшим бомбардиром «Динамо» в этом веке.

– Костя заслуженно стал лучшим бомбардиром за этот отрезок времени. Не забывайте, что он потерял полгода из‑за травмы колена.

– Есть ли желание добраться до отметки в 100 голов за «Динамо», а потом уехать в Европу?

– Приятно было бы выиграть Кубок России в этом году и уйти с трофеем. Желание попробовать себя в Европе есть. Все зависит от того, что это будет за клуб, от политической обстановки.

Сейчас задача – выходить на игры, помогать команде. Ниже своего уровня Костя не опускается, работает.

– И главное, что о травме он уже не вспоминает.

– Синдром боязни прошел, в стыки идет, ноги не убирает. Мне кажется, он стал еще сильнее, прибавил в мышечной массе. Ментально Костя готов к Европе.

– Многие называют Тюкавина сильнейшим нападающим в России. Согласны?

– Да, один из лучших среди российских футболистов. У него есть голевое чутье, хорошо действует в подыгрыше. Он более разноплановый игрок, чем многие другие. У него хорошая техника, понимание игры. Посмотрите, как он сегодня откатил мяч Нгамале – супер! Но Нгамале так ударил, что мяч ко мне за город на дом улетел. И еще Костя забивал бы больше, если бы его больше снабжали мячами.

  • Константин в основе «Динамо» с 2020 года. Он с детства в клубе.
  • Зимой сообщалось об интересе к Тюкавину со стороны дортмундской «Боруссии».
  • «Динамо» занимает в турнирной таблице чемпионата России седьмое место.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1775331017
Удачи Тюкавину, очень перспективный игрок
Ответить
Интерес
1775331647
Титулов не будет, из задач осталась одна "высокая цель"-УЙТИ!!!
Ответить
Литейный 4 (returned)
1775331888
Можно просто уйти без всяких. Гыгыгы
Ответить
Artemka444
1775332167
Не думаю что уедет сейчас, может через годик другой, и то если будет забивать по 15-20 за сезон
Ответить
subbotaspartak
1775363180
...выиграть Кубок России в этом году и уйти из «Динамо»... Мысли... Можешь и не затягивать...
Ответить
SLADE2019
1775373459
Уйти из Динамо - это сам бог велел. Удачи. А вот выиграть кубок - ... пыль глотать. Прости за грубость, Тюкавин, но по другому не напишешь.
Ответить
