Агент Тюкавина: «Приятно было бы выиграть Кубок России в этом году и уйти из «Динамо»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал историческое достижение игрока.

Он стал лучшим бомбардиром «Динамо» в этом веке.

– Костя заслуженно стал лучшим бомбардиром за этот отрезок времени. Не забывайте, что он потерял полгода из‑за травмы колена.

– Есть ли желание добраться до отметки в 100 голов за «Динамо», а потом уехать в Европу?

– Приятно было бы выиграть Кубок России в этом году и уйти с трофеем. Желание попробовать себя в Европе есть. Все зависит от того, что это будет за клуб, от политической обстановки.

Сейчас задача – выходить на игры, помогать команде. Ниже своего уровня Костя не опускается, работает.

– И главное, что о травме он уже не вспоминает.

– Синдром боязни прошел, в стыки идет, ноги не убирает. Мне кажется, он стал еще сильнее, прибавил в мышечной массе. Ментально Костя готов к Европе.

– Многие называют Тюкавина сильнейшим нападающим в России. Согласны?

– Да, один из лучших среди российских футболистов. У него есть голевое чутье, хорошо действует в подыгрыше. Он более разноплановый игрок, чем многие другие. У него хорошая техника, понимание игры. Посмотрите, как он сегодня откатил мяч Нгамале – супер! Но Нгамале так ударил, что мяч ко мне за город на дом улетел. И еще Костя забивал бы больше, если бы его больше снабжали мячами.