В «Динамо» сменился лучший бомбардир в 21-м веке

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин достиг отметки в 57 голов за клуб. На это у него ушло 173 матча.
Таким образом, воспитанник команды стал лучшим бомбардиром «Динамо» в 21-м веке. Уроженец Котласа опередил Кевина Кураньи, у которого 56 голов в 151 встрече.
Тюкавин добрался до исторической отметки в 23-м туре чемпионата России по футболу, оформив дубль во встрече с «Оренбургом» (3:3).
- Константин в основе «Динамо» с 2020 года. Он с детства в клубе.
- Зимой сообщалось об интересе к Тюкавину со стороны дортмундской «Боруссии».
- «Динамо» занимает в турнирной таблице чемпионата России седьмое место.
