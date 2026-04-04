В «Динамо» сменился лучший бомбардир в 21-м веке

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин достиг отметки в 57 голов за клуб. На это у него ушло 173 матча.

Таким образом, воспитанник команды стал лучшим бомбардиром «Динамо» в 21-м веке. Уроженец Котласа опередил Кевина Кураньи, у которого 56 голов в 151 встрече.

Тюкавин добрался до исторической отметки в 23-м туре чемпионата России по футболу, оформив дубль во встрече с «Оренбургом» (3:3).