Лучшим игроком матча «Динамо» – «Оренбург» признали автора автогола

РПЛ совместно с «Матч ТВ» определила лучшего футболиста матча 23-го тура «Динамо» – «Оренбург» (3:3).
Им стал защитник гостей Фахд Муфи. Он забил в свои ворота, чужие, а также сделал голевой пас.
Премия «Лучший игрок матча» вручается после каждой игры чемпионата, лауреаты выбираются совместно лигой и телеканалом «Матч Премьер».
- «Динамо» вело 2:0 после первого тайма, но преимущество упустило.
- Динамовцы поднялись на седьмое место.
- «Оренбург» остается в зоне вылета. Муфи пополнил команду в летнее трансферное окно.
