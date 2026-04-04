Генич выиграл деньги благодаря Гонду

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич выиграл деньги. Это случилось благодаря нападающему ЦСКА Лусиано Гонду.
На прошлой неделе Генич поспорил с коллегой Дмитрием Шнякиным, что Гонду забьет в матче 23-го тура РПЛ против «Акрона». Так и вышло: аргентинец забил дебютный официальный гол за москвичей, а его команда победила со счетом 2:1.
«Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию встречи в Самаре на «Солидарность Арене». Ее автор – Андрей Ерофеев.
- Армейцы забрали нападающего в январе в обмен на Игоря Дивеева.
- В составе предыдущей команды аргентинец забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 51 матче.
- За ЦСКА он провел пять игр без результативных действий, но с красной карточкой. Сегодня была шестая встреча – и первое результативное действие.
Источник: «Бомбардир»